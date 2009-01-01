微软Outlook、Skype、OneDrive再次出现身份验证问题

两周前，一个广泛的身份验证问题让很多微软用户无法访问他们的云服务。3月21日，这个问题似乎再度出现了。

ZD至顶网软件频道消息： 在Outlook，Skype，OneDrive，Xbox等微软服务广泛出现身份验证问题的两周之后，该问题再度出现。

3月21日，全球用户开始通过Twitter报告他们无法登录到Outlook.com、OneDrive和Skype（可能还有更多其他的服务）。记者在下午美国东部时间2:30也无法登录Outlook.com、OneDrive或Skype，但Office 365 Mail帐户能够正常工作。

据推断，这个问题开始于大约一个小时之前，或是美国东部时间下午1点30分左右。

MSA是微软的单点登录服务，用于对用户进行身份验证，以便他们可以登录该公司的各种微软服务。和两周前的情况一样，Skype Heartbeat网站发布了一则消息，指出用户可能在发送消息和登录时遇到问题：

"我们正在积极调查阻止用户登录并发送Skype到Skype消息的问题！一旦问题得到解决，我们会尽快通知您。"

而Xbox Live状态站点还表示一些用户在登录和管理其内容时遇到问题。

两周前，微软官员没有就身份验证问题的原因发表评论。今天再次想到一个问题，看看是否可以获得有关所发生的情况或问题何时可能得到解决的任何信息。

正如在两周前所说，MSA目前并没有使用Azure Active Directory进行身份验证。微软正在合并这两种身份验证服务的前端，但微软身份认证部门总监Alex Simons在推特上透露，MSA目前拥有67亿个帐户的"巨型数据存储"。

第一次情况更新：Outlook.com和OneDrive的Office 365状态页面现在有一个情况更新，表明现在尝试登录Outlook.com和OneDrive的用户可能会遇到问题。

更新说了以下内容：

标题：无法登录Outlook.com

用户影响：用户可能间歇性地无法登录此项服务。

更多信息：由于问题本质上是间歇性的，用户也许可以重新加载页面或者重新登录就能成功登录了。

当前状态：我们正在分析系统日志，以确定故障排除下一步的方案。

开始时间：2017年3月21日，星期二，协调世界时下午5:15

下一个更新日期：2017年3月21日，星期二，协调世界时下午7:30

第二次情况更新（美国东部时间下午3:25）：微软现在表示正在"恢复服务。等到修复程序结束，用户应该会体验到服务已经恢复了。"

第三次情况更新（美国东部时间下午3:30）：好消息是，用户开始报告他们能够登录一些微软服务了。

不好的消息是，一些Azure服务也受到MSA问题的影响。Azure状态页面表示：

"从2017年3月21日协调世界时17时30分开始，使用Stream Analytics、Azure日志分析和其他服务的客户中的一小部分客户在使用授权微软账户进行身份验证时可能会遇到登录失败。对于一些客户来说，重新试一下可能会成功。工程师们已经意识到这个问题并正在积极调查。下一次情况更新或事件保证将在60分钟内提供。"

第四次情况更新（美国东部时间下午4:30）：似乎绝大多数服务，包括Azure，都不再出现MSA的问题。至少到目前为止，微软还没有就为何这个问题会在两周内第二次出现的原因给出任何消息。