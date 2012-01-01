微软最重要的三个产品是：第一是生产力工具，第二是云平台，第三是游戏和娱乐。这是微软的业务重点。

ZD至顶网软件频道消息：这些年来，随着微软企业的不断壮大，业务不断增多，微软在一般用户心目中的定位有些模糊，从最早期的纯软件企业，包括桌面和服务器操作系统、办公软件、CRM等，到后来的软硬件兼有，再到今天的云。似乎什么都有了。那么，今天的微软如何定位自己？而理清微软的定位无疑也有助于了解微软在数字化转型大潮中的角色定位。

在接受ZDnet记者采访时，微软公司全球企业传播团队总经理Tim O’Brien给出了一个颇为清晰的微软的定位：微软的使命是努力帮助他人成功。而具体的手段就是微软最重要的三个产品，第一是生产力工具，第二是平台，第三是游戏和娱乐。这是微软的业务重点所在。

微软公司全球企业传播团队总经理Tim O’Brien

显然，这三个产品与围绕三大远见一一对应。Tim O’Brien对这三大远见进行了进一步的解释：

第一，重塑生产力和业务流程。生产力是人类进步和创造的最重要部分。在微软所说的“移动为先、云为先”的世界中，微软通过这些软件来帮助用户和他们的员工，无论在工作、家庭，还是学习中，都能发挥出更大的能力。

第二，构建智能云平台。十年前云计算最重要的一点是增加企业的灵活性和机动性，提升企业效率，这并没有真正实现云计算的潜力。现在获取、处理和存储数据变得非常便宜，目前大规模的数据，好的算法，让云计算具备了人工智能的新能力。

第三，创造更个性化的计算。目前为止计算还是非常复杂，很久之前计算机是通过鼠标和键盘控制的，不方便也不容易。之后出现了像是手势控制、语音控制、姿势形体控制，计算机对于用户变得更加友好，计算机交互的界面也变得越来越简单。要让计算更个性化，就要取消人机界面的隔阂，让人和电脑之间通过更自然、更有效地交互。

而为这三大远见提供实力支撑就是微软的众多产品，包括：通过微软Azure构建智能云平台；通过Officie 365、Dynamics 365这样重塑生产力和业务流程的工具；第三，通过Windows及各类形式的设备，包括HoloLens这样的增强现实设备，去创造更个性化的计算体验。

采访时，Tim O’Brien在谈到微软的竞争力时都提到了微软的“一个微软“计划，这是前任CEO鲍尔默离任前提出的一个行动，旨在强调整体，强调不同产品的系统，萨提亚接任CEO后，极力推动了”一个微软“计划的落地。这一计划的直接影响就是，微软的企业文化从过去的偏重个人英雄主义转变为今天的集体主义，在效率上有了大幅提升，而带给客户的感受就是，围绕产品的集成性和整体性得到加强，表现在数字化转型市场上则是微软竞争力的进一步提升。