当谈到数字化转型时 CA认为敏捷和DevOps是关键

既然DevOps打破了开发团队和运维团队之间的壁垒，促进团队之间的沟通和协作，帮助企业更有效地提高数字敏捷性，能够成为企业数字化转型的最佳推手，又为何深入部署的企业比例不足半数呢？

数字化转型在中国的企业中进行的火如荼，在数字化转型的过程中，交付软件实际上处于每一个业务的核心。CA也认为数字化转型是由软件驱动的，企业未来的成功之路将是“以建应变”（Built to Change），只有将软件置于业务核心地位的企业才能自发、快速、准确地感应、响应并适应高速变化的市场动态。所幸现在的DevOps技术不断完善，其核心价值在于能够帮助企业快速交付变更，便于快速响应企业对于市场的变化、用户的需求。

CA Technologies 亚太及日本地区总裁兼总经理 Martin Mackay刚来到中国时，难免遇见迷路等常见的生活难题，但国内的导航等软件叫他感叹：“ 在软件方面，CA也看到了创新和转型的趋势，而在软件的创新和转型方面，没有其他任何一个地区比亚太地区做得更好。 ”在这样的大环境背景下， CA Technologies针对敏捷和DevOps落地情况，以及为了解敏捷和DevOps实践对企业业务的影响，进行了名为《用敏捷和DevOps加速和客户价值实现 》的调查。此次调查受访者有1770人，中有100 位企业业务及IT高级管理人员 来自中国大陆。

有意思的是， 调查结果显示， 在中国大陆，尽管绝大多数企业在不同程度上采纳了敏捷及DevOps方案，但能够在整个组织中广泛深入部署的企业比例只占有33%。既然DevOps打破了开发团队和运维团队之间的壁垒，促进团队之间的沟通和协作，帮助企业更有效地提高数字敏捷性，能够成为企业数字化转型的最佳推手，又为何深入部署的企业比例不足半数呢？

Martin用自家企业做例子，介绍了在过去三年中，CA在数字化转型过程中所面临过的挑战。他表示：“ 数字化转型成功的全过程，其实不仅仅是需要最好的技术，更是需要最好的人和流程来完成，问题的关键就在于文化的适应上。 ” 在进行数字化转型的三年当中， CA 也实践了敏捷、DevOps和一些根本性的理念来彻底转变CA。这个“根本性”理念就是 CA 在过去六到十二个月当中一直在研究的新概念—— “现代软件工厂”。

CA认为， 软件是数字化转型的核心，所以无论是软件的开发、测试和发布，都必须非常灵活和敏捷。“ 现代软件工厂” 就是将敏捷和DevOps两者进行结合， 将传统制造工厂当中的制造速度、质量、设计和环境等整合到一起，用这种方式开发软件，以帮助客户能够更好地创造应用，使应用在市场上更有竞争力、更好地服务客户，并且进入新市场，从而改变企业过去一成不变的方式，最终实现“以建应变”的策略。

更重要的是，在文化适应方面，能够帮助公司去克服一些不适当的文化理念，让企业内部保持一个开放、诚信、自由沟通的大环境。CA Technologies东南亚及大中华区副总裁 Nick Lim补充：“ 就敏捷和DevOps原则而言，我们不仅是在开发软件过程来体现，在销售过程中，也是在使用敏捷和DevOps原则。 ”在CA 规划新财年的销售业务和计划上，就使用了敏捷的方法做前期规划，每周需要花15分钟时间召开一个短会， 应用敏捷方法， 通过这些会议不断强化敏捷意识， 并且加快工作速度。

成功完成数字化转型的CA，期望靠成熟的经验为中国市场的企业客户带来技术和相应解决方案， 打造“现代软件工厂”。令人高兴的是， 调查结果显示，日本及亚太地区有82%的受访企业认为敏捷和DevOps对成功的数字化转型战略至关重要，并且整合敏捷和DevOps实践将提高运营效率和客户满意度，加快新业务增长。在 中国大陆， 89％的受访企业同意敏捷及DevOps方案是致胜数字化转型的关键，而且88% 的中国受访企业已经在不同程度上采用了敏捷实践， 91%的受访企业已经在不同程度上采纳了DevOps。Martin表示："显而易见，数字化转型对企业非常关键，每个企业都需要采取行动来为未来做好准备。”

CA Technologies 亚太及日本地区总裁兼总经理 Martin Mackay

为了帮助企业用户“ 以建应变 ”， CA的工作重点也聚焦在与敏捷管理相关，和与DevOps相关的软件产品上，并为客户提供广泛的产品解决方案类型。Martin不无自豪的补充：“ 要想在快速变化的技术行业一直保持前沿位置是很具有挑战性的，况且CA本身 规模较大，但技术的快速变化令CA的技术人员持续处于一个非常兴奋的状态。我们有三个秘诀能够保证CA一直在使用最新的技术。” 这三方面包括，第一，CA内部有自己的孵化机制，即CA加速器，像风投一样，由CEO负责，保证公司内部能够源源不断开发出新技术；第二，CA的传统行业的工程师团队也在努力 开发和扩展基础应用， 在开发产品时尽量使用最新技术，保证新技术在一些通用平台上都能够被使用；第三， 作为前两者的补充 ， CA的企业开发部门特别关注一些潜在的并购机会，从而扩张基础产品的应用范围。 最近CA也宣布了两个并购的案例，Automic和Veracode，对 Veracode的收购将有助于CA统一其安全和DevOps产品组合，为客户提供一个让他们将安全直接集成到软件开发中的平台。

当然，最终，CA正在加速推进“ 现代软件工厂”理念成为成果，值得一提的是在安全方面的重视。 CA Technologies在年初曾发布2017年三大DevOps预测，主要趋势为 测试、安全性和指标， 并预测三大趋势将成为企业关注焦点。CA 为保证安全性， 提出将开发、安全和运维一体化， 必须在稳固的安全架构上部署代码， 形成“DevSecOps” 。 在保证 代码 速度和质量的同时，兼顾保护用户免受网络恶意攻击，防止组织遭受负面影响和商誉毁损。