一个实习生就能搞定的云平台是这样式的

“一个实习生就可以将一套比较复杂的系统搬到云上。”3月23日，一起写创始人蔡建在青云AppCenter 2.0的发布会上首谈对AppCenter 2.0的使用感受。按照他说的，这个实习生就能搞定的云平台简单易用，可堪大任。

ZD至顶网软件频道消息：“一个实习生就可以将一套比较复杂的系统搬到云上。”3月23日，一起写创始人蔡建在青云AppCenter 2.0的发布会上首谈对AppCenter 2.0的使用感受。按照他说的，这个实习生就能搞定的云平台简单易用，可堪大任。

近年来，互联网、移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等各种新技术层出不穷，很多企业每天都因为害怕被颠覆而变得焦虑，思考如何应对扑面而来的各种技术变革和创新。

青云QingCloud CEO黄允松认为，在“软件定义一切”的时代，企业迫切希望加快创新步伐，从复杂的IT系统中解脱出来，提升IT效率、降低成本、加速创新，满足移动互联网时代瞬息万变的市场需求。



3月23日，青云QingCloud发布平台级产品AppCenter 2.0，帮助企业、应用提供商和开发者从复杂的应用开发、运维流程及底层技术中彻底解放，实现更简单、更轻量的应用交付，将以往“以月计算”的云应用开发周期缩短到“以天计算”，甚至数小时之内。

据了解，AppCenter 2.0包含一整套用以开发云应用及云化已有应用的框架，通过应用交付与管理的标准化，简化以往繁琐、复杂的应用开发、部署、管理及运维流程，帮助云计算用户及应用提供商以业务视角重新定义IT使用模式，最大程度降低IT的复杂度，加快业务创新。通过AppCenter 2.0开发和部署的应用将天然拥有一系列云计算特性，具备弹性伸缩、高可用性与高可扩展性。同时，以应用为粒度的可视化编排功能，为用户提供全新的、直观的复杂业务系统构建模式。

不仅如此，AppCenter 2.0还致力于帮助开发者实现一站式商业运营管理，提供包括计费、支付、财务报表、用户管理、服务支持等一系列完善的运营管理功能模块。同时，AppCenter 2.0面向传统企业和互联网行业，在公有云和私有云业务形态下提供无差异的平台能力。



黄允松表示：“AppCenter 2.0并不只是一个产品，更是一个极具战略意义的平台。它是一个开放的、全面的连接应用提供商、开发者与企业用户的平台生态系统。在该平台上，他们拥有多重身份，既是QingCloud的用户，也可以使用第三方应用，还可以发布自己的应用开拓新的业务领域。”



IBM、炎黄盈动、奇虎360、南大通用、一起写、华青融天、永洪BI、酷克数据等来自企业服务领域的合作伙伴出席了当天的发布会，并分享了青云QingCloud AppCenter对企业应用在云端开发与部署所带来的价值。



此外，发布会当天，青云QingCloud还宣布推出AppCenter合作伙伴应用认证计划、联合解决方案推广、市场活动推广以及技术支持等方面的激励政策，为企业提供制定云上转型计划的服务，通过专家咨询、技术支持和优惠政策，帮助广大企业用户实现从IaaS资源的管理和调度向整体业务视角的IT转型。



为了鼓励更多应用服务商开启云生态之旅，青云QingCloud合作伙伴与生态系统部总经理田华在发布会上宣布，获得QingCloud AppCenter认证应用的提供商，自认证之日起至2017年12月31日，通过部署该应用所带来的云资源消费（仅含主机和硬盘）的10%作为其奖励。



此外，自发布之日起至2017年12月31日，青云QingCloud公有云用户通过发布于AppCenter的应用所使用的云资源，其价格在标准资费（仅含主机和硬盘）基础上优惠10%。

从AppCenter 1.0、“X Partners计划”，到发布AppCenter 2.0，青云QingCloud一直通过持续聚焦平台建设与创新，致力于为生态伙伴的协作、生态健康发展提供土壤养分。AppCenter 2.0是QingCloud为坚定执行生态战略迈出的重要一步。QingCloud将与不同领域的合作伙伴携手构建一个开放、多元、包容的云生态，最终帮助用户实现云计算价值的最大化。



