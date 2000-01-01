红帽第四季度订阅的强劲增长 整体表现超预期

红帽（Red Hat）周一公布第四季度业绩，旗下的订阅收入强劲，整体表现超预期。开源软件公司红帽公布的净利润为6600万美元，合每股36美分。非公认会计原则(GAPP)收益每股为61美分，营收为6.29亿美元，按年增长16%。

ZD至顶网软件频道消息：红帽（Red Hat）周一公布第四季度业绩，旗下的订阅收入强劲，整体表现超预期。

开源软件公司红帽公布的净利润为6600万美元，合每股36美分。

非公认会计原则(GAPP)收益每股为61美分，营收为6.29亿美元，按年增长16%。

华尔街之前曾估计每股的收益为61美分，营收为5.21亿美元。

红帽本季度的坚挺表现拜订阅收入所赐，本季的订阅收入同比增长为17%，达6.19亿美元。订阅收入的大部分（约4.35亿美元）来自与基础架构相关的产品，其余的收入则来自与应用程序开发相关的技术。

红帽首席财务官Eric Shander表示，“红帽的持续增长彰显了我们与客户的战略关系。2017财年里大于100万美元的订单数按年增长超过30%。超过2000万美元的订单数创下纪录，包括第四季度我们历史上的首个约1亿美元订单。”

红帽还提高了2017财年的营收预期，现在的预期为调整后每股收益为2.60美元至2.64美元，营收为27.1亿美元至27.2亿美元。业界分析师的平均预期为每股2.59美元，营收27.1亿美元。