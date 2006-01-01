阿里云朱照远：三年内，留给传统CDN和CDN初创企业的市场空间将归零

阿里云视频云总经理朱照远表示，从传统CDN到云CDN之间的切换非常简单，原则上5五分钟就能搞定。而这5分钟将是致命的。

ZD至顶网软件频道消息： 因互联网和移动互联网而爆发的CDN市场，正在发生变化。阿里云视频云总经理朱照远预言，在三年内，大多数传统CDN公司和CDN创业公司都将出局。



朱照远这样说，倒不是CDN市场份额在缩小，相反，由于视频、直播的需求，CDN市场反而更为强劲。数据显示，今年初《三生三世十里桃花》全网播放量达到200亿，世预赛中韩足球赛关注人数达到3000万，由内容引爆的视频弹性需求已经成为新媒体时代的常态。此外，4K、VR等技术应用的发展前景，未来CDN的后劲儿预计也很足。



但是，巨大的市场潜力却不足以支持所有CDN企业的发展，尤其是传统CDN公司，在价格、技术、服务都不占优势的情况下，出局已经成为必然。



朱照远表示，无论是互联网企业还是传统企业，上云已经是必然趋势，而对于上云之后，云计算和之后的内容分发需求应该是更紧密结合在一起的，传统CDN或者云CDN的初创企业都无法达到这点。此外，内容分发对于技术的要求非常高，传统CDN企业之所以只能服务于大中型企业的原因跟其技术实现程度有直接关系。目前，国内的传统CDN企业大多是“技术不成人肉补”，例如客户要更改配置，要走很长的流程，需求传递到CDN服务商这里还需要人工执行，如此这般，更改配置可能就需要48小时，但是在阿里云的平台上，用户只需要点一下鼠标就可以在全世界范围内生效。同时，由于大量的服务成本，也让传统CDN根本无法覆盖小企业用户的需求，因此，云CDN模式具有的长尾效应也是传统CDN所不能比的。



另外，价格也是一个非常重要的因素，2015年5月，阿里云曾宣布CDN降价21%，调整后的价格对比传统CDN厂商价格接近“腰斩”。2017年3月29日，在云栖大会·深圳峰会上，阿里云CDN又宣布了一轮新的大降价，官网降价降幅最高达35%，流量单价最低只需0.17元/GB。此外，带宽计费规则也从原来的超额累进调整为阶梯到达，更加有利于消费者。



此外，阿里云还发布了整合优酷资源后的全新视频云解决方案，全面覆盖金融、电商、医疗、教育等诸多领域，一站式提供海量存储、高效分发、极速网络、视频AI等强大服务，广泛适用于短视频、游戏直播、娱乐直播、泛生活直播、教育直播、远程医疗、企业远程视频会议等业务场景。



会上，阿里云宣布完成对优酷CDN及视频云业务和团队的整合。阿里云总监李津介绍道，合并后的阿里云CDN整体带宽能力超过40T，全球节点超过1000个，业务规模跃居中国第一，与全球巨头Akamai旗鼓相当。

阿里云CDN的发展脉络：

2006年，阿里启动CDN自研项目，淘宝CDN团队诞生；

2014年3月，阿里云CDN商业化；

2015年3月，客户数接近2万，外部流量超过1000G，除淘宝、天猫、支付宝等阿里集团业务，还包括CCTV、微博、人民网等用户；

同年12月，客户数突破10万，客户规模跃升为行业第一；

2016年3月，阿里云发布了融合云计算和大数据技术的极速CDN6.0，涵盖视频和移动两个解决方案，以及大数据分析、HTTPS加速等功能，形成一站式的云CDN解决方案；

2016年12月，阿里云获得工信部颁发的内容分发网络（CDN）业务经营许可证、国内互联网虚拟专用网业务许可和存储转发类业务许可；

2017年3月，阿里云与优酷CDN团队合并，成为全球国内节点超过1000、覆盖6大洲30余国家、带宽能力储备超过40T、用户数超20万的中国体量最大的CDN服务体。



在阿里巴巴国际化战略的推动下，阿里云亦在全球建立了11家数据中心，开放了14个服务区域。朱照远表示，未来将采用“自建+合作”的方式继续在全球范围内扩展CDN服务的覆盖范围。



朱照远表示，从传统CDN到云CDN之间的切换非常简单，原则上5五分钟就能搞定。而这5分钟将是致命的。