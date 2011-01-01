AWS发布EngineFrame 2017用于云中高性能计算

AWS在2016年收购的NICE Systems已经取得成果，AWS公布了新一代EnginFrame高性能计算服务。EnginFrame 2017运行在AWS云之上，使其能够在“不到一小时”的时间内更轻松地部署基于Linux的高性能计算集群，AWS这样表示。

ZD至顶网软件频道消息：AWS在2016年收购的NICE Systems已经取得成果，AWS公布了新一代EnginFrame高性能计算服务。

EnginFrame 2017运行在AWS云之上，使其能够在“不到一小时”的时间内更轻松地部署基于Linux的高性能计算集群，AWS这样表示。

AWS首席布道师Jeff Barr写到，EnginFrame 2017部署的基础是一个CloudFormation模板，为用户提供了一个创建新集群的接口。

这次发布的EngineFrame创建了两个CloudFormation堆栈：

“Main Stack”是一个“共享的、基于EFS、用于你集群的存储，Application Load Balancer把传入的请求路由到Default Cluster Stack”。它还托管了AWS Lambda功能用于设置和管理IAM角色（让用户可以访问资源）以及SSL证书。

Default Cluster Stack中，工作负载运行在Main Stack的管理之下。“集群有CfnCluster的支撑，可根据需要纵向扩展和向下扩展，当不再需要节点的时候终止节点。此外，它还运行EngineFrame门户。”

已经开始供货的EngineFrame 2017是根据用户消耗的AWS资源——EC2实例、EFS存储等——来收费的，AWS还提供了EngineFrame的90天免费试用，在这之后，许可费用是按照并发用户数量计算的。

Barr指出，用户可以继续维持他们本地的EngineFrame配置，也可以迁移到云中。