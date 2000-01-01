Red Hat财报：OpenStack比重越来越大

最近的第四财季，Red Hat大型交易中OpenStack占到了相当大的比重，结果证明云要比Linux业务更赚钱。Red Hat在截止于2月28日的第四季度中，最大的几笔交易有1/3是涉及到OpenStack云组件的。

ZD至顶网软件频道消息： 最近的第四财季，Red Hat大型交易中OpenStack占到了相当大的比重，结果证明云要比Linux业务更赚钱。

Red Hat在截止于2月28日的第四季度中，最大的几笔交易有1/3是涉及到OpenStack云组件的。

有超过1/3设计Red Hat的Ansible自动化管理技术。

该季度Red Hat的净收益为6580万美元，增长24%，总收入为6.29亿美元，增长16%。摊薄每股收益为0.36亿美元，增长7%。

Red Hat称净收益为2.53亿美元，增长27%，全年收入为24亿美元，EPS为13.9亿美元，增长18%。

Red Hat透露该季度有4笔交易规模超过2000万美元，16笔交易规模为500万美元，有30笔交易规模为350万美元，是在电信业务领域。

Red Hat公司首席执行官Jim Whitehurst表示，Red Hat的4笔规模超过1亿美元的大型交易中涉及到OpenStack。

有1亿美元涉及到中间件，Jboss取代了IBM WebSphre，此外还有RHEL贡献了“可观的收入”。

Red Hat在OpenStack之上售卖OpenShift，但是最大型交易中有“部分”只涉及到OpenStack，Whitehurst表示。

在该季度，Red Hat与HP及华为围绕Linux和NFV进行合作——把RHEL作为一款融合平台。

最大的增长可能来自于与IBM扩展的渠道合作伙伴关系，IBM售卖Red Hat的OpenStack发行版。

IBM早期通过全球销售支撑自己的服务器业务，这推动Red Hat将Linux的市场竞争推到了目前的水平。

没有IBM的话，你可能今天就不会看到这篇文章。

Whitehurst认为，随着公有云或者私有云的概念在逐渐消失，OpenStack的使用会越来越普及，他暗示Red Hat将会成为OpenStack的代名词——至少是在Red Hat企业客户心中是这样的。

据Whitehurst称，对于Red Hat来说，云的利润高于Linux。

他说，在相同的双路服务器上，云——至少是OpenShift——的成本是Red Hat Enterprise Linux的20倍。

Whitehurst还暗示，客户无法通过他们自己的支持在云上与Red Hat分离。

“我认为你和我们对RHEL的看法是不同的，但是RHEL很不错。你会看到有些客户遇到自助支持的问题，这可能是我们在续订方面的主要竞争对手，在预定中我们可以支持像OpenShift和OpenStack这样更多的技术，这不是一件容易的事情。”