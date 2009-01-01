 IBM Watson正在学习如何从高尔夫大师赛中找到亮点镜头

IBM公司正在利用沃森的识别能力观看高尔夫大师赛视频，旨在从中找到最精彩的赛事片段。

ZD至顶网软件频道消息： IBM公司正在利用Watson的识别能力观看高尔夫大师赛视频，旨在从中找到最精彩的赛事片段。

二十年以来，IBM公司一直在高尔夫大师赛当中担当数字观察员一职。近年来，蓝色巨人不断通过技术贡献将这一赛事由网站转播升级为应用程序及其它数字化体验，而如今Watson也开始加入到这一项目中来。

作为在体育赛事领域的首次应用，IBM公司计划利用Watson的观察、聆听与学习能力通过人群声音、选手动作以及其它指标发现高尔夫大师赛中的那些精彩镜头，从而更加高效地完成赛事视频整理工作。

“今年，他们努力把大师赛的数字化项目提升至新的水平，因此我们开始考虑如何提供沉浸式视频体验，并让整个观看空间更令人印象深刻，”IBM公司全球体育与娱乐合作部门项目经理John Kent指出。“而这正是Watson发挥作用的好机会。”

这一最新功能背后的技术正是IBM公司刚刚发布的Cognitive Highlights应用，其利用Watson以自动化方式对实况视频流进行排序，并确定其中值得重播的关键性时刻。这套系统还能够收集诸如选手姓名以及当前洞号等信息，并将这些元数据与精彩镜头进行关联。

根据IBM公司的介绍，Cognitive Highlights应用已经成为一项功能基础，蓝色巨人能够借此构建起一套认知引擎，用于帮助内容生产者、媒体以及观众实现个性化体验。IBM公司亦可利用其帮助各类企业解决机器视觉与听觉解决方案当中出现的各类难题。

举例来说，在媒体与娱乐领域，这套系统能够帮助视频生产者以规模化方式进行制作，并由Watson担任顾问以提供基准性精彩内容片段。Kent同时解释称，这套系统类似于IBM公司于去年为科幻/惊悚电影《摩根》制作预告片时使用的Watson处理方案。

第一套WatsonHighlights仪表板将于本届高尔夫大师赛期间通过网站供观众查阅，不过IBM公司指出这些亮点镜头尚不会被列入今年的电视直播节目。