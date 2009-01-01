微软更新Azure Stack预览 并新增云服务

微软更新了Azure Stack混合计算设备软件的预览版，并增加了一些新的云服务的预览。

微软已经更新了第三个（而且这个版本被认为是最终版）Azure Stack技术预览版，该版本携带了很多新功能和修复。

不要将其称之为Azure Stack Technical Preview（TP）4。但是鉴于4月6日更新中给出的许多功能和修复，如果你这么称呼它，也不算没有道理。

今天的更新包括Azure App Service（网络应用程序，API应用程序和移动应用程序）的预览，Azure Functions无服务器计算以及SQL / MySQL数据库服务的版本更新。

而且，微软博客上的更新消息表示，“基于反馈意见和几项持续改进/错误修复，我们还更新了Azure Stack TP3软件，以获得更好的部署和运行体验。”

为了尝试今天推出的、新的Azure Platform-as-a-Service服务，用户必须首先使用更新的TP3软件，其中包括管理员和租户的更新功能。

微软于3月1日推出了TP3 of Azure Stack，为2017年中期的产品发布铺平了道路。 Azure Stack是微软公司的混合云产品，它将预装在四个服务器选项之一上。用户将能够运行Azure Stack，它可以以自己或合作伙伴的内部部署数据中心内能够运行方式提供许多微软Azure公共云的东西——而且是以设备的形式。

3月份，随着TP3的推出，微软高管表示该公司将加入Azure Functions、VM Extension联合和多租户支持。Blockchain、Cloud Foundry和Mesos模板工作负载将在近期进入Azure Stack。