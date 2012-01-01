微软收购Kubernetes容器专业供应商Deis

微软收购了Deis，一家总部位于旧金山的Kubernetes容器专业公司，目前具体收购金额不详。

ZD至顶网软件频道消息：微软收购了Deis，一家总部位于旧金山的Kubernetes容器专业公司，目前具体收购金额不详。

Cloud and Enterprise的执行副总裁Scott Guthrie在4月10日的博客文章中表示，微软正在寻求利用Deis，这家总部位于旧金山的公司提供的技术来整合其Windows和Linux容器产品组合。Guthrie在博客文章中介绍说，收购是微软计划的一部分，该计划致力于确保Azure是运行容器化工作负载的最佳平台。

Deis首席技术官Gabe Monroy在自己博客文章中表示，Deis团队将继续为"工作流程"、"Helm"和"Steward"贡献力量，同时还会"保持与Kubermetes团队的深入合作"。

微软最初在2014年便宣布与谷歌就Kubernetes进行合作。Kubernetes是一个开源容器集群管理器，可提供应用程序容器的自动化部署、扩展和操作。今年2月，微软将Kunbernetes普遍应用于其自有的Azure容器服务。

相关消息显示，微软上周宣布其 Azure Container Registry已经全面开放。ACR与Azure Container Service上的容器编排功能--包括Kubernetes、Docker Swarm以及DC/OS以及其它Azure服务，比如Service Fabric和Azure App Services等等进行集成。



