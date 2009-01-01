Oracle收购Wercker开启容器盛宴

Oracle已经收购了荷兰开发者支持企业Wercker，以加强其容器管理业务。位于荷兰阿姆斯特丹的Wercker专门为开发人员Docker和Kubernetes管理工具，供他们快速创建和管理容器以测试代码。

ZD至顶网软件频道消息：Oracle已经收购了荷兰开发者支持企业Wercker，以加强其容器管理业务。

位于荷兰阿姆斯特丹的Wercker专门为开发人员Docker和Kubernetes管理工具，供他们快速创建和管理容器以测试代码。

Wercker创始人兼首席执行官Micha Hernández van Leuffen在一篇博客文章中写道，“随着大大小小规模不一的企业向基于容器的工作负载的过渡，Wercker基于Docker的平台拥有强大的、快速增长的用户群。”

“开发人员现在将可以使用强大的基于Docker的产品组合作为Oracle PaaS和IaaS的一部分来使用。”

对于Oracle而言，增加Wercker将使其能够将管理和自动化功能与Oracle Cloud IaaS和PaaS服务上托管的Docker产品相结合，Oracle对这两个产品的长远前景寄予厚望。

Oracle希望这种做法能帮助该公司的Cloud服务更加受到开发商的欢迎。

Oracle的产品开发副总裁Mark Cavage表示：“Wercker通过极具吸引力的、基于Docker的自动化产品大大强化了Oracle产品组合，并将提高从企业到开放源代码社区在内所有开发人员的生产力。”

与此同时，Wercker正在从“获取资源”角度争取客户，表示此举将能够提升现有的服务（包括免费的社区版本的产品），他发誓在短期内不会有任何变动。Oracle还表示，计划继续支持GitHub和BitBucket与Wercker的帐户集成。

Hernández van Leuffen表示，“与Oracle联手意味着我们与超大规模云供应商保持一致，这将使我们能够将基于Docker的开发人员生命周期管理的愿景带入更广泛的客户和应用，同时加快现有客户的创新步伐。”

该笔交易的条款未被披露。