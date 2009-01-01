微软柯睿杰：未来一年，Azure在华云计算服务规模将翻一番

微软大中华区CEO柯睿杰宣布，Azure在华计算规模将在未来一年内翻番。IaaS、大数据分析以及人工智能将成为Azure市场份额的主要增长点。

ZD至顶网软件频道消息： 4月18日，微软公司资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰宣布，未来一年，微软Azure在华的云计算规模要翻一番。

微软公司资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰

今年是Azure在华开展云计算业务三周年，在过去三年中，Azure的云计算规模已经扩展了一倍，积累了80000家企业级客户，以及超多1000家本土合作伙伴，推出了超过60种云服务。此外，微软的SaaS服务Office365也积累了120多万付费企业和超过2000万教育行业用户，并以23%的市场份额位居中国SaaS云应用市场第一，累计实现三位数的年度平均增长。

微软大中华区副总裁，市场营销及运营总经理兼物联网事业负责人康容表示，Azure在华计算规模翻番的决定是根据既有客户的使用情况、微软对于客户需求的理解以及微软与合作伙伴之间的配合等诸多方面的数据，利用机器学习算法预测出来的。他表示，未来，除了Azure的IaaS服务外，大数据分析服务和人工智能服务将成为Azure市场份额的主要增长点。

同时，柯睿杰还表示，Azure规模提升一倍后，除更好满足客户的强劲需求之外，也能够更高效地将全球Azure的功能与服务同步引入中国市场，为广大中国客户带来更具价值的国际品质云服务。