IBM第一季度业绩出炉，云即服务业务年化营业收入达到86亿美元

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ZD至顶网软件频道消息：IBM报告称第一季度盈利状况好于预期，收入略有下降，云即服务年化营业收入达到86亿美元。
该公司第一季度净收入为18亿美元，即每股1.85美元，收入为182亿美元，和去年同期相比下降3％。非GAAP收益为每股2.38美元。
华尔街期望IBM公布的非GAAP每股收益为2.35美元，收入为184亿美元。
分析师一直对于IBM的“战略必需”收入寄予厚望，其中包括分析、认知技术和云计算。在这一点上，IBM表示，战略必需业务占公司第一季度收入的42％。
首席执行官Ginny Rometty表示，IBM正在开发更多的新兴技术，例如区块链和量子计算产品。
至于前景方面，IBM坚持2017年非GAAP盈利预期为每股至少13.80美元，现金流平稳。
数字如下：
Ÿ 第一季云收入为35亿美元，和去年同期相比增长了33％。
Ÿ 分析收入增长了6％，安全业务和去年同期相比增长了9％。
Ÿ 认知解决方案收入（Watson，软件和交易处理应用程序）第一季度营收为41亿美元，和去年同期相比增长2.1％。
Ÿ 商业服务收入在第一季度下降了3％，达到40亿美元。
Ÿ 技术服务和云平台第一季度营收为82亿美元，和去年同期相比下降2.5％。
Ÿ 系统销售在第一季度下降了16.8％，达到14亿美元。
综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl
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