IBM第一季度业绩出炉，云即服务业务年化营业收入达到86亿美元

IBM报告称第一季度盈利状况好于预期，收入略有下降，云即服务年化营业收入达到86亿美元。该公司第一季度净收入为18亿美元，即每股1.85美元，收入为182亿美元，和去年同期相比下降3％。非GAAP收益为每股2.38美元。

ZD至顶网软件频道消息：IBM报告称第一季度盈利状况好于预期，收入略有下降，云即服务年化营业收入达到86亿美元。

该公司第一季度净收入为18亿美元，即每股1.85美元，收入为182亿美元，和去年同期相比下降3％。非GAAP收益为每股2.38美元。

华尔街期望IBM公布的非GAAP每股收益为2.35美元，收入为184亿美元。

分析师一直对于IBM的“战略必需”收入寄予厚望，其中包括分析、认知技术和云计算。在这一点上，IBM表示，战略必需业务占公司第一季度收入的42％。

首席执行官Ginny Rometty表示，IBM正在开发更多的新兴技术，例如区块链和量子计算产品。

至于前景方面，IBM坚持2017年非GAAP盈利预期为每股至少13.80美元，现金流平稳。

数字如下：

Ÿ 第一季云收入为35亿美元，和去年同期相比增长了33％。

Ÿ 分析收入增长了6％，安全业务和去年同期相比增长了9％。

Ÿ 认知解决方案收入（Watson，软件和交易处理应用程序）第一季度营收为41亿美元，和去年同期相比增长2.1％。

Ÿ 商业服务收入在第一季度下降了3％，达到40亿美元。

Ÿ 技术服务和云平台第一季度营收为82亿美元，和去年同期相比下降2.5％。

Ÿ 系统销售在第一季度下降了16.8％，达到14亿美元。