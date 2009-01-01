人工智能助力浙江省10万家企业提升效率，每年增加数百亿产值

近日，浙江省发布《浙江省“企业上云”行动计划（2017）》，让10万家企业有能力利用最新技术来提升效率，向云要发展新动能，加速向智造大省迈进。

ZD至顶网软件频道消息：1%的效率提升能够产生多大的能量？从浙江的产业规模看，这个数字将是数百亿。

近日，浙江省信息化工作领导小组发布《浙江省“企业上云”行动计划（2017）》，指出要通过引导，让10万家企业有能力利用最新技术来提升效率，向云要发展新动能，加速向智造大省迈进。

“云上浙江”推动10万家企业创新

在今年的全国两会上，国务院总理李克强指出，要加快大数据、云计算、物联网应用，深入实施《中国制造2025》。浙江省是全国率先采取行动的省份之一。

浙江省经信委信息资源与基础设施处处长洪杰

浙江省经信委信息资源与基础设施处洪杰表示，新发布的行动计划贯彻了《省政府工作报告》的精神，从各个层面联合多方力量帮助企业利用好新技术，建设“云上浙江”。政府对企业的推动正从退税、资金援助等显性方式向鼓励采用新技术等隐形方式转变。



事实上，浙江省不少工农业企业已经在生产制造中感受到了云计算、大数据带来的技术红利。

阿里云人工智能科学家闵万里在现场介绍，工业生产是最典型的人工智能应用场景，每个传感器一秒钟可以采集数千次数据，几十个生产环节环环相扣，每个环节都有参数，面对这样海量的数据，人类的经验往往心有余而力不足。



面对这一历史机遇，阿里云已制定了完整的方案计划，在培训、咨询、诊断、上云方案、流程改造、应用、新技术赋能、部署、升级改造等方面发挥阿里云生态的优势。同时，基于自身在云计算、大数据、人工智能领域的深厚积累，阿里云能以ET工业大脑、ET城市大脑、ET医疗大脑等一系列产品与服务为工农商各领域企业提供数字化转型的全方位支持。



技术带来巨大的产业红利



中策橡胶集团有限公司是目前国内最大的轮胎制造企业，2016年产值376亿元，在国际市场上广受欢迎，产量位列全球前三。作为杭州市首批“两化融合”企业，中策橡胶在研发、质检、生产等产业链环节积累了信息数据，但如何有效处理海量数据成为了现实问题。



阿里云ET工业大脑自2016年底入驻中策橡胶的生产车间，对中策橡胶生产端的各类数据进行深度学习。



以轮胎生产中的主要原材料橡胶为例，中策橡胶每天从全球采购千吨量级的橡胶块，将橡胶块合成混炼胶最终进入生产线。不同胶源产地、加工厂、批次等数千个复杂因子都会影响橡胶块质量，这些因子的相亲相斥也直接影响了是否能合成优质混炼胶。



和以往更依托经验的质检方式不同，ET工业大脑通过人工智能算法，能在短时间内处理分析每一块橡胶的出身，匹配最优的合成方案，极大地稳定了混炼胶性能，大大降低在加工环节的成本投入。目前，阿里云已帮助中策橡胶提升混炼胶平均合格率3%-5%。



而另一家享受技术红利的企业吉利，已将汽车模拟仿真等多个核心领域部署在阿里云上。依托阿里云的高性能计算技术，吉利能够在数千核集群的计算机环境下进行仿真测试，包括对车辆的模拟碰撞。



最典型的是汽车碰撞测试，计算机辅助工程软件（CAE）软件可以模拟整个碰撞过程，不同强度的材料在碰撞时的变化以及如何逐步吸收能量保护驾驶者安全，微小如伤员的骨骼碎裂等状况，对汽车的安全性加以验证。



阿里云高性能计算HPC承担了CAE软件的计算需求，可提供突破 16 Tflops 的单精度计算能力，用户可以根据各种高性能计算场景搭建自己的计算系统，如气象预测、到金融分析、地质勘探、计算化学、动力学模拟等。



吉利还是国内第一家将核心营销系统部署在云上的汽车制造商。依靠在阿里云公共云上建立营销服务平台，吉利构建了全新的信息通道，让到决策层可以清晰了解到客户的需求和痛点，并实时反馈到生产、设计、制造等环节中来。



在阿里云公共云平台上部署了全新的营销平台后，吉利进行了一次秒杀尝试， 2017台吉利博越汽车在75分钟内全部售罄，成交额达2.6亿元。吉利集团因此积累了大量精准的目标客户群，帮助吉利充分了解消费者的喜好，智能应对互联网时代的个性化需求。消费者只需一个账号，就可享受到吉利汽车的个性化定制、在线预约售后、网络呼叫代驾等贴心服务。



“我们希望通过技术的革新去帮助中国制造业提升1%的良品率，按照浙江当前的产业规模，这相当于每年能增加数百亿利润。”阿里巴巴副总裁刘松表示。