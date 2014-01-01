DockerCon 2017大会上最抢眼的7大厂商发布

作为容器领域的行业大会，DockerCon是展示容器技术在企业中流行度的一个风向标，让合作伙伴有机会帮助企业部署新应用、让他们在旧应用更有效地运行。 今年，DockerCon大会有超过5500名参会者，早在2014年第一届的时候参会者大约是500人。

ZD至顶网软件频道消息：作为容器领域的行业大会，DockerCon是展示容器技术在企业中流行度的一个风向标，让合作伙伴有机会帮助企业部署新应用、让他们在旧应用更有效地运行。

今年，DockerCon大会有超过5500名参会者，早在2014年第一届的时候参会者大约是500人。

今年的大会上，有很多企公司做了有意义的开发者公告，集成和工具也有发生了变化。这里有初创公司，也有像IBM、Oracle、CA Technologies、Dell EMC这样正在利用容器技术让企业计算更高效的大厂商。Docker自己也在这次大会上有三项发布——其中两项是新的开源项目，还有一个是针对让传统企业应用运行在容器中的快速计划。

随着DockerCon大会在美国德克萨斯州奥斯汀市拉开帷幕，这次大会有七大（非Docker）发布引起了我们的关注。

CA Technologies展示两个启动项目

CA Technologies在本周的DockerCon上展示了Qubeship.io和Yipee.io两个孵化器项目，致力于让开发者更容易部署容器技术。Yipee.io提供了一个可视化工具，帮助创建和编排微服务应用。Qubeship.io则是另一个旨在简化Docker部署的开发者工具。“如果你有复杂的应用或者系列应用，那么让多个容器之间进行很好地通信并保证安全性、可扩展性、可靠性，那么Docker部署以及调度就将是一场噩梦。

Rancher Labs携手Docker

Rancher Labs和Docker合作将Docker Enterrprise Edition集成到Rancher容器管理平台中。通过这样的集成，现在Rancher用户可以获得Docker EE带来的安全性和便携性等好处。这次合作还让用户可以直接从Rancher Labs那里购买对Docker Enterrprise Edition以及Rancher容器管理的支持。

Oracle向Docker Store Marketplace中发布产品

Oracle本周宣布，Oracle正在与Docker一起通过Docker认证计划向Docker Store Marketplace中发布数据库、中间件和开发者工具。现在开发者们可以在Docker中提取Oracle产品镜像作为企业就绪的容器。作为容器化应用提供的Oracle产品包括Oracle Database、Oracle MySQL、Oracle Java 8 SE Runtime Envirenment、Oracle WebLogic Server、Oracle Coherence以及Oracle Instant Client。

IBM提供Docker EE Available For Linux

IBM表示，计划将在z Systems大型机、LinuxONE企业服务器和Power Systems上提供针对Linux的Docker Enterrprise Edition（EE）。这个Docker容器管理平台帮助IBM大型机和服务器用户在他们考虑跨混合云基础设施（包括公有云和私有云资源）大规模运行应用的时候简化他们的部署。

Dell EMC提供开源更新

Dell EMC通过Dell EMC开源社区提供最近更新的开源版本。这些更新包括对REX-RAY的信任和安全增强，REX-RAY是一个开源的存储管理解决方案，旨在支持Docker和Mesos等容器的运行时间。Dell EMC团队表示，针对各种云和存储平台的REX-RAY插件现在已经通过Docker认证，将在Docker Store中提供。

StorageOS

位于伦敦的StorageOS利用DockerCon大会推出了他们软件解决方案的公开测试版，为容器提供永久性存储。StorageOS是一个基于软件的、策略驱动的分布式存储平台，为任何基础设施上带有任何编排功能的任何容器提供存储，该公司表示。在公开测试之后，该软件将在Docker Store上面向开发者免费发布，让他们利用高性能、高可用的永久存储运行有状态的容器应用。该软件可部署为经过Docker认证的40MB插件，或者运行在64位Linux上的容器。

Nimble Storage

Nimble Storage在今年年初被HPE收购，这次大会上展示了Nimble Multicloud Flash Fabric for Docker Containers，这款产品是针对云就绪的MSO和系统集成商，这些厂商提供围绕DevOps和其他现代应用的企业解决方案和服务。该产品让IT专业人士可以利用生产数据进行搭建和运行，通过Docker命令行、API或者标准工具轻松管理数据。该公司宣称，Multicloud Flash Fabric为Docker Containers提供了企业级的永久存储解决方案，而不需要存储方面的专业技术。