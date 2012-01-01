微软发布面向企业的“物联网即服务”产品

微软推出了一款全面管理的“物联网即服务”产品，可帮助企业在不需要内部专业技能的情况下部署物联网应用。IoT Central旨在降低在企业中部署物联网解决方案的门槛，微软的一位新闻发言人表示，微软“一直有简化复杂技术并将其带给大众的优良历史”...

ZD至顶网软件频道消息：微软推出了IoT Central——一款全面管理的“物联网即服务”产品，可帮助企业在不需要内部专业技能的情况下部署物联网应用。

IoT Central旨在降低在企业中部署物联网解决方案的门槛，微软的一位新闻发言人表示，微软“一直有简化复杂技术并将其带给大众的优良历史”，这一次微软把目光瞄准了物联网。

这位微软的新闻发言人补充说，新产品将帮助物联网产品制造商“评估进入市场的事件，分析并管理技术堆栈”。

“该产品旨在实现带有企业级系统和应用的智能产品的快速创新、设计、配置和集成，以缩短产品制造商进入市场的周期，提高他们创新的速度从而保持竞争领先性，并且提供能够满足客户的智能产品。”

IoT Central不管在垂直还是水平方向都是不可感知的，不过微软的新闻发言人表示，早期采用者集中于制造和工程行业，例如Thyssenkrupp Elevator、Sandvik Coromant以及Rolls-Royce。

IoT Central将与Azure Suite IoT一起提供给客户，后者是一款平台即服务产品，能够在为物联网应用开发后端的时候实现定制和控制;此外还有Azure IoT Hub，为分布式设备提供通信基础设施，以便通过Azure在广泛使用的物联网协议例如MOTT、HTTPS以及AMPQPS上彼此通信，以及设备认证。

除了IoT Central之外，微软还向自己的物联网产品组合中增加了一系列新技术和新计划。例如，微软将Azure Stream Analytics带入边缘设备，允许这些设备本地运行实时分析而不用首先将数据发送到Azure。

微软还推出了Azure Time Series Insights，一款新的分析、存储和虚拟化服务，基于微软在Azure上每天记录数十亿事件所采用的技术。该服务目前还在预览阶段，让企业能够以近乎实时的方式交互式地可视化和分析趋势及异常事件。

微软在博客上表示，将在未来几个月内更广泛地提供IoT Central。