云定价大战聚焦对象存储 IBM SoftLayer首当其冲

市场调研公司451称，云价格大战已经从虚拟机转向对象存储，并指责是IBM出发了降价大战。云对象存储价格的下调最早是由IBM发起的，它在2016年第三季度降低了SoftLayer对象存储(Cleversafe)的价格，然后三大竞争对手Google、AWS和微软纷纷随之下调定价...

ZD至顶网软件频道消息：市场调研公司451称，云价格大战已经从虚拟机转向对象存储，并指责是IBM出发了降价大战。

云对象存储价格的下调最早是由IBM发起的，它在2016年第三季度降低了SoftLayer对象存储(Cleversafe)的价格，然后三大竞争对手Google、AWS和微软纷纷随之下调定价。

451数字经济部门分析师Jean Atelsek在声明中称：“大型云提供商似乎正在玩一个激进的游戏，争相削减对象存储价格，以避免因为价格昂贵而鹤立鸡群。这是第一次价格大战不再围绕着计算，这反映了对象存储已经进入主流，虽然价格下降对于采购者来说是件好事，但是他们现在面临着对比提供商时所遇到的复杂性。”

451的分析师发现，对象存储定价几乎在每个地区都有所下降，在过去12个月中下滑了14%，同期虚拟机云定价下滑了5%。他们猜测其中有三个原因：

- 市场成熟度，导致降价不再只是围绕计算

- 越来越多云原生的部署，已经人们对云模式的认可

- 厂商竞争着把数据从内部部署的基础设施中迁移出来

分析师们认为，云虚拟机至少还有30%的利润率，并认为数据表明云现在还不是一种商品，也就是说，价格还会进一步下降。

451的一份公告中是这样写道的：“分析师们认为，目前云市场并不是高度价格敏感的，但自然而然，最终用户希望确保其价格的合理性。”

评论

这个分析结果是有道理的，考虑到Amazon降低了AWS价格之后Azure也紧随其后。

451的分析师们认为数据库和其他云服务将在未来18个月内面临相同的定价压力。我们认为，随着Amazon、Google、IBM、微软和Oracle相互竞争为了留住云计算、存储和应用服务的客户，价格还会这一直下滑。