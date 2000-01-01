GE、Stratasys、SAP看好3D打印和增材制造

GE Additive在慕尼黑开设了一个客户体验中心。 SAP全面推出SAP Distributed Manufacturing。并且Stratasys和西门子联手，生产铁路用零件。

ZD至顶网软件频道消息：三家技术巨头强调，随着合作伙伴的生态系统的建立，增材制造和3D打印在各行业越来越受到青睐。

周一，SAP表示已经推出了SAP Distributed Manufacturing，一个旨在将3D打印整合到制造工作流程中的应用程序。该应用程序是与客户合作开发的。

SAP Distributed Manufacturing将3D印刷公司、服务和材料供应商编织到供应链中。SAP Distributed Manufacturing还支持报价合同流程。 SAP还表示扩大与HP和Jabil Circuit的合作伙伴关系，将3D打印整合到供应链中。

同时，GE Additive表示，将在慕尼黑创建一个客户体验中心，该中心突出增材制造。GE投资1500万美元推出了毗邻其Global Research Center（全球研究中心）的慕尼黑中心。增材制造机器将驻留在客户体验中心并配备针对流程、培训和可能性等工作的员工。

另外，Stratasys和西门子的Mobility Division还使用Stratasys的FDM 3D打印技术为德国运输公司Stadtwerke Ulm / Neu Ulm（SWU）Verkehr GmbH生产定制零件。

西门子能够在几天内使用Stratasys系统创建最终的电车部件，而且无需工具。如果库存里没有需要的铁路零件。西门子将不得不购买，至少是订购10个。

西门子Stratasys与福特公司最近宣布开展合作。双方致力于降低库存，加快生产和降低成本。