GE、Stratasys、SAP看好3D打印和增材制造

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ZD至顶网软件频道消息：三家技术巨头强调，随着合作伙伴的生态系统的建立，增材制造和3D打印在各行业越来越受到青睐。
周一，SAP表示已经推出了SAP Distributed Manufacturing，一个旨在将3D打印整合到制造工作流程中的应用程序。该应用程序是与客户合作开发的。
SAP Distributed Manufacturing将3D印刷公司、服务和材料供应商编织到供应链中。SAP Distributed Manufacturing还支持报价合同流程。 SAP还表示扩大与HP和Jabil Circuit的合作伙伴关系，将3D打印整合到供应链中。
同时，GE Additive表示，将在慕尼黑创建一个客户体验中心，该中心突出增材制造。GE投资1500万美元推出了毗邻其Global Research Center（全球研究中心）的慕尼黑中心。增材制造机器将驻留在客户体验中心并配备针对流程、培训和可能性等工作的员工。
另外，Stratasys和西门子的Mobility Division还使用Stratasys的FDM 3D打印技术为德国运输公司Stadtwerke Ulm / Neu Ulm（SWU）Verkehr GmbH生产定制零件。
西门子能够在几天内使用Stratasys系统创建最终的电车部件，而且无需工具。如果库存里没有需要的铁路零件。西门子将不得不购买，至少是订购10个。
西门子Stratasys与福特公司最近宣布开展合作。双方致力于降低库存，加快生产和降低成本。
综合评分：8.41 分
云能力：8.2 分
营业额：142亿欧元[2011]
云服务：SAP HANA
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