AWS Summit 2017峰会上公布的8大产品功能

有了所有这些新功能，合作伙伴感觉就像是詹姆斯·邦德，Amazon让他们“拥有了所有这些丰富的工具”，充分发挥邦德无所不能的角色。

ZD至顶网软件频道消息：Amazon的系列峰会活动主要是教育合作伙伴和客户让他们采用全球最大的公有云所提供的高级功能。

但每当Amazon首席技术官Werner Vogels登上舞台，正如最近在旧金山AWS Summit上做的主题演讲那样，你知道他总是忍不住要向AWS社区透露一些很酷的功能。

Volgels这次在旧金山没有令大家失望，他展示了一系列新的或者最近推出的AWS云能力。

“在过去今年中，云已经成为新常态，成为构建应用的默认环境。”

Vogels说，有了所有这些新功能，合作伙伴感觉就像是詹姆斯·邦德，Amazon让他们“拥有了所有这些丰富的工具”，充分发挥邦德无所不能的角色。

SaaS Contracts

之前通过AWS Marketplace售卖软件订阅AWS ISV合作伙伴，必须自行制订长期合同。但是新的合同框架旨在让Amazon合作伙伴更灵活地提供软件即服务。

客户通过Marketplace订阅这些第三方服务，渠道合作伙伴管理这些服务的交付，他们首次可以选择通过SaaS Contracts将订阅扩展为1年、2年、或者3年的预协商合同。这个AWS服务提供的API让软件厂商可以轻松为客户开具合同，Vogels表示。

TriNimbus是一家位于温哥华的AWS合作伙伴公司，在谈及这项新服务的时候，该公司首席云计算官Jarrod Levitan表示：“对于任何托管在AWS上的SaaS提供商来说，他们可以非常轻松地提供他们基于订阅的服务。”

机器分析厂商Splunk公司首席执行官Doug Meritt受邀在Vogels的主题演讲中登台，他表示：“我们的客户希望采购软件的过程中尽量避免摩擦，新的AWS Marketplace SaaS Contracts API能够实现自动的、在线的采购流程，让企业客户快速且灵活地购买和使用Splunk产品。”

CodeStar

Vogels宣布推出了CodeStar，这是一个集成的DevOps类型的环境，简化了开发流程，带有项目模板且支持不同的编程语言和目标环境。CodeStar让用户可以立即开始构建应用，配置团队访问参数、配置持续的集成通道，提供监控和管理工具。

软件工程师可以使用CodeStar来拼接一个通道，允许他们在云中开发、部署和管理代码。

Redshift Spectrum

有时候企业希望在不将数据迁移到AWS Redshift数据库的情况下分析这些数据，现在他们可以这么做了。

Redshift Spectrum已经作为预览发布，扩展了Redshift查询引擎查询S3基础存储中EB级非结构化数据的强大能力。这让客户创建的应用可以采用相同的查询语言以访问不同的、通常是非关键的数据集，Vogels说。

TriNimbus公司的Jarrod Levitan表示，对于有大型数据湖的用户来说这是一款有吸引力的产品，不管是考虑速度还是成本问题。

Redshift Spectrum“提供了纯粹的付费使用模式，将计算与存储分离开，如果你可以很好地架构数据仓库，那么你就能节省下不少的Redshift成本。”

Amazon Lex

Lex是一个人工智能引擎，提供了语音识别和自然语言理解能力。此前它主要是在Amazon Alexa个人助理“内部”的一个功能，给Echo家庭自动化产品线注入生命。

现在Amazon已经全面提供这个语音和文本识别服务，开发者开发的应用可以提供复杂会话界面、发布新一代更加智能的聊天机器人。

X-Ray

无服务器计算是AWS主要开发领域之一，Vogels向参会者表示。

Vogels说，Amazon专注于消除“所有服务器的概念”，这样用户“不再需要考虑服务器，考虑管理所有类型实例的问题”。

AWS看到从配置虚拟机实例向运行自动扩展代码的根本性转变。AWS从非常早期就一直在开发一系列工具，其中Lambda服务就是一个中心，提供可以加速开发时间、降低成本的无服务器计算功能。

在这次峰会上，Vogels宣布全面提供X-Ray，一款用于在复杂部署中追踪和调试Lambda功能的工具。

DynamoDB Accelerator

很多Amaozn客户，特别是在游戏或者广告技术领域开发产品的客户，他们需要通过在缓存中保存经常访问的数据来提高数据库性能。

有了DynamoDB Accelerator，Amazon为这些客户提供了一键点击式的部署机制。这款还在预览模式的产品，提供对保存在DynamoDB（Amazon NoSQL数据库服务）中数据的微秒级访问。

有了这款加速器，“你不需要重新应用就可以实现这样的响应时间”，Vogels这样向参会者表示。

Amazon Polly Whispers

Amazon Polly是一项强大的文本转语音服务，背后得到深度学习引擎的支撑。虽然Polly可以什么都说，但有时候需要小声地说。

Vogels透露这次升级是把低声耳语加入了Polly中。另外一项升级是使用标点符号将语音移动同步到Polly的实际发声音节。

Vogels在主题演讲中展示了这两个功能——yield计算机渲染的女人头像，有着黑色头发——与观众分享了需要在关键时刻耳语的故事。

Amazon Rekognition Enforces Decency

Amazon Rekognition是一项由Amazon计算机视觉部门开发的服务，有深度学习引擎提供支撑，可以扫描大量图像并识别其中的内容——从估算图片中人物的年龄，到识别他们穿的什么，他们所处的位置，甚至他们的情感情绪。

但是现在存在大量不雅的图片，所以Amazon决定需要更加精准的识别。

Amazon Rekognition Image Moderation新功能可以评估内容是否合适，以违规行为的等级来标记图像。

Vogels在这次峰会上展示了一个例子，有一个帅气的男子站在大海中，只穿了一条游泳裤。虽然没有太明确，但是该功能提示这个图像可能存在暗示性。