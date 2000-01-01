微软计划推出Dynamics 365和LinkedIn的整合服务

微软计划在今年夏季向客户提供之前承诺过的Dynamics 365和LinkedIn的整合服务。

ZD至顶网软件频道消息：微软官员4月24日表示，微软将于2017年7月开始将销售用Dynamics 365 （Dynamics 365 for Sales）与LinkedIn的销售渠道（Sales Navigator）整合在一起。那些拥有销售人员Dynamics 365和LinkedIn的用户将可以从该整合里获得与内容相关的建议，整合亦将为这些用户提供量身定制的内容以及帐户更新和交付期更新。

微软准备推出一个促销包，促销包涵括Dynamics 365 for Sales、企业版及LinkedIn Sales Navigator Team，价格为单用户每月135美元。

微软今天还宣布推出一款名为“达人Dynamics 365”的人力资源应用程序。该应用程序将与LinkedIn Recruiter整合在一起，提供了整合人力资源配置文件，涵盖Office 365、Dynamics 365和LinkedIn配置文件。微软官员称，该应用程序将于七月开始上架。

笔者之前曾提到过，微软正在打造自己的人力资本管理软件应用程序，包括人才管理。

微软官员今天表示，新的销售和市场营销用Dynamics 365应用程序预览版将于7月1日推出。这些应用程序的目标用户是中小型企业，属于Dynamics 365 商务版套件的一部分。微软今天没有给出这些应用程序的功能，只是给出了价格（营销版单用户的月费为40美元，销售功能单用户每月再多付40美元），不过今年早些时候曾有人泄露过有关新的营销应用程序的信息。

微软今天还公布了零售业用Dynamics 365（Dynamics 365 for Retail）。新的零售业用Dynamics 365是一项基于Azure的服务，目标用户为零售商，可用于集中管理员工、客户、库存和财务。

LinkedIn与Dynamics 365的整合是微软以262亿美元收购LinkedIn后推出的第一批产品，微软去年完成收购后曾承诺推出相应的新产品。

微软称截至本周为止LinkedIn拥有5亿注册会员，2016年10月的注册会员为4.5亿左右。

有些读者可能不知道，微软的Dynamics 365是旗下CRM和ERP产品组合在一起的更新软件。