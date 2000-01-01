IBM推出基于Watson的认知营销服务

IBM日前宣布面向营销人员提供了推出一项新的服务，希望能将行为分析用于提高有针对性的、个性化营销活动的有效性。

ZD至顶网软件频道消息：IBM日前宣布面向营销人员提供了推出一项新的服务，希望能将行为分析用于提高有针对性的、个性化营销活动的有效性。

俗称大蓝的IBM星期日宣布推出IBM Watson营销洞察（IBM Watson Marketing Insights）服务。总部设在纽约Armonk的IBM在公告里表示，新的服务旨在帮助营销人员了解客户的行为以及这些行为对业务成功的影响。

IBM表示，“营销人员可以利用该洞察服务有针对性地推出各种活动，以促进客户关系、保证业务的长期发展和成功。”

IBM Watson营销洞察服务利用Watson超级计算功能找出客户的关键模式和常见行为。

该洞察服务是一项基于云的服务，其做法是通过分析客户与企业用户的互动、评估电子邮件通信、数字和社交媒体以及存储的信息，达到提取关键业务预测因子和方法的目的，最终用于提高针对性市场营销活动的有效性。

由于消费者和客户趋势远非静止不变，IBM Watson营销洞察服务的认知计算能力以及不断变化的数据集亦会不断地更新关键模式和趋势。

新的洞察服务将Watson与营销、商业和供应链知识组合在一起，并通过云以端对端系统的形式推出。据IBM介绍，而营销解决方案可以通过引入各种组件实现，而具体的组件则取决于业务需求。

例如，Watson营销洞察可以根据客户过往的行为和购买历史预测他们对新广告活动的回应可能性。如果某个客户经常废弃在线购物篮，营销人员就可以有针对性地分析其原因，并定制个性化的优惠达到销售的目的。

首席营销官玛丽亚·温斯（Maria Winans）表示，“每个客户走的路都不一样，每个客户在购买商品前会遇到数个的接触点。各个商品品牌要令客户购货之旅一路顺利，令客户最后满意。”

另据悉，IBM还宣布了旗下的认知计算设施将用于治疗眼疾的消息。IBM研究人员利用深度学习和视觉分析等技术，无需对糖尿病性视网膜病变（DR）患者进行广泛的检测就可以对其快速诊断和分类。