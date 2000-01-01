 SAP第一季度云业务增长34% S/4HANA发展势头看好

SAP云软件销售的发展势头正在延续到2017年第一季度，根据最新财报，SAP新增的云业务交易增加49%，云收入增长34%。

ZD至顶网软件频道消息：SAP云软件销售的发展势头正在延续到2017年第一季度，根据最新财报，SAP新增的云业务交易增加49%，云收入增长34%。

在截止于3月31日的第一季度，SAP总收入52.9亿欧元（57.6亿美元），比去年第一季度的47.3亿欧元（51.5亿美元）增加12%。

尽管实现了收入的双位数增长，但是据Seeking Alpha网站报道称，SAP的收入要比金融分析师预期的好了2.3亿欧元（2.505亿美元）。

该季度新增的云服务交易增加了49%，云订阅和支持服务为9.05亿欧元（9.855亿美元），比去年同期的6.77亿欧元（7.372亿美元）高出34%。

第一季度软件许可和支持收入增长8%至34.2亿欧元（37.3亿美元），高于去年同期的31.7亿欧元（34.5亿美元）。云和软件的总收入为43.3亿欧元（47.1亿美元），比去年同期的38.5亿欧元（41.9亿美元）高12%。

SAP公司首席执行官Bill McDermott在与金融分析师的电话会上表示：“事实表明，我们正在大规模地执行我们的获胜战略。我们的客户认可SAP核心云网络的独特广度和深度，并且在全球范围内对我们创新的采用正在飞速增长。我们相信，SAP是商业软件领域唯一一家云业务飞速增长、许可双位数增长的公司。”

此外，该季度SAP的旗舰商业应用S/4HANA继续保持其销售势头，新增400家客户，其中半数是全新的SAP客户，这让S/4HANA的客户群规模达到了5800家。

但是，SAP的盈利能力在该季度受到打击。运营利润为6.73亿欧元（73.32亿美元），比去年同期减少17%。税后利润为5.3亿欧元（5.775亿美元），相比去年同期的5.7亿欧元（6.21亿美元）减少7%。

每股收益为0.43欧元，比去年同期的0.48欧元减少了9%，比分析师的预期少了0.05欧元。

有公司高管表示，SAP对云计算和其他新产品的投资刺激了销售增长，这最终将获得收益方面的回报。

SAP公司首席财务官Luka Mucic指出云预订量的增长，他说“这进一步验证了我们推动未来增长的投资决策。我们有一个良好的开端实现全年目标，我们有信心在2018年及以后加强盈利能力。”

SAP还公布了执行董事会的变动。最值得注意的是SAP商业网络和应用运营总裁Steve Singh的离职，他将在4月30日离开SAP。

董事会成员Robert Enslin将负责新成立的云业务部门。SAP还表示，董事会成员Bernd Leukert将负责产品和创新，包括SAP的软件开发运营，还有商业分析。

新加入执行董事会的还包括Adaire Fox-Martin和Jennifer Morgan，两人将担任全球客户运营的联席总裁。

这一变动发生在SAP一年一度的Sapphire Now客户及合作伙伴大会，今年将于5月15日在奥兰多举行。