IBM为制造商推出认知视觉检查系统

IBM周二正在推出一种新的Watson支持的物联网（IoT）服务，旨在帮助制造商精简其装配线检验流程。

ZD至顶网软件频道消息：IBM周二正在推出一种新的Watson支持的物联网（IoT）服务，旨在帮助制造商精简其装配线检验流程。

Watson IoT平台副总裁Bret Greenstein对ZDNet表示，Watson被用来处理和分析各种结构化和非结构化数据，视觉识别是其优势之一。他说，使用Watson改进制造检验流程是一个理想的用例，这是由于这项工作的重复性。在每个部件都经过了检验之后，Cognitive Visual Inspection（认知视觉检测）系统变得更加有效。

事实上，IBM发现，对包括视觉检查在内的八天生产周期进行的半天的早期测试显示，Cognitive Visual Inspection（认知视觉检测）系统可以将检测时间减少高达80％。

该系统还将制造缺陷降低了7％至10％。它可以帮助检测微小的产品缺陷，如划痕和针孔尺寸的孔。

为了部署系统，数据科学家为其提供图像并训练其查找某些类型的缺陷。Greenstein表示：作为制造商，“你知道要找什么，现在只是教会一个系统来帮你寻找这样的缺陷，只要你有更高程度的信心，效果就会更好。”

系统会在拥有了足够的信息来检测某些缺陷模式时给出通告。 Greenstein表示，培训时间因产品而异，但制造商可以在一天之内启动并达到一定程度的置信水平。

系统被训练好之后，它将使用制造商已经使用的任何UHD相机系统的图像。Cognitive Visual Inspection（认知视觉检测）系统会在发现潜在缺陷的时候向人类发出警示，并且根据其是否发现缺陷给出置信水平。

该系统易于扩展。通过基于云的培训和管理工作流程，可以部署在任意数量的制造检验站。

定价使用的是基于消耗量的模型，以及附加许可组件。

IBM目前正在与全球IT咨询和技术服务提供商Capgemini合作，为其客户测试和集成IBM Cognitive Visual Inspection（认知视觉检测）系统。Capgemini是在位于德国慕尼黑的IBM Watson 物联网总部办公的公司之一，IBM在过去二十多年中队该总部投资了2亿美元，是该公司在欧洲最大的投资。