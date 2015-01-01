多轮降价后 AWS业务依然强劲增长43%

根据Amazon在本周四发布的财报表明，尽管Amazon进行了多轮价格下调，并且已经在云市场占据绝对多数的份额，但是其云业务仍然在第一季度保持强劲增长。

至顶网软件频道消息：根据Amazon在本周四发布的财报表明，尽管Amazon进行了多轮价格下调，并且已经在云市场占据绝对多数的份额，但是其云业务仍然在第一季度保持强劲增长。

在截止于3月31日的这个季度，Amazon Web Services（AWS）同比增长43%，销售额为36.6亿美元，净利润为8.9亿美元，略高于去年同期的水平。

“我们对业务和团队感到满意，”Amazon首席财务官Brian Olsavsky在于华尔街分析师的电话会议上这样表示，也许对于因为云计算带来的持续增长和盈利能力并不感到意外。

该季度AWS从去年底以来首次完全实施了7次降价。在之前第四季度的财报中只有1/3受到影响下滑，Olsavsky这样表示。

Olsavsky在财报电话会议上向金融分析师表示，目前AWS的年运营率接近150亿美元，将继续专注于扩展功能集。

他说，过去一年中Amazon推出了超过1000项新的云功能和服务，“创新步伐持续加速”。

Olsavsky说，Amazon对于该季度推出的两款新产品感到自豪：Amazon Connect，一款联络中心解决方案；和Chime，一项新的协作服务。

Olsavsky还提到了最近几家继续扩大与AWS合作的大客户，包括Liberty Mutual insurance、Snap和Live Nation。

该季度Amazon总体收入为357.1亿美元，每股收益1.48美元，超出了华尔街此前的预期——华尔街分析师预计该季度Amazon每股收益为1.12美元。

这些漂亮的数字，再加上23%的增长，让Amazon股价大涨，盘后交易中Amazon股价比收盘价的918.38美元高出9个百分点。

在财报电话会议之后的QA环节，Olsavsky并没有透露关于AWS的使用率增长数据。

不过他指出，去年发布的AWS Database Migration Service现在已经被客户用来迁移超过23000个数据库。

Amazon投资者关系负责人Darin Manney向投资者们表示，Amazon很高兴看到客户获得让他们满意的Reserved Instances——长期合同可在AWS上享受折扣——同时Amazon也实现了延期收入的增长。

“我们喜欢这种模式，客户肯定也喜欢这种模式，”Manney说。