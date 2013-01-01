新的一年，Teradata新的“转型”仍在延续

商业智能和数据仓库供应商Teradata的收入在今年第一季度从5.45亿美元下降了10％，达到4.91亿美元，亏损了200万美元，而该公司新任首席执行官Victor Lund仍然相信有办法。

至顶网软件频道消息：商业智能和数据仓库供应商Teradata的收入在今年第一季度从5.45亿美元下降了10％，达到4.91亿美元，亏损了200万美元，而该公司新任首席执行官Victor Lund仍然相信有办法。

Teradata表示2016年第一季度的收入包含了Marketing Applications业务3400万美元的收入，而该公司已于2016年7月1日将该业务出售了，希望这种解释能够减轻第一季度收入情况的惨淡程度。是的，但是，2017年第一季度的收入和2016年第一季度收入的差距是5400万美元，扣除Marketing Applications业务的3400万美元，还下降了2000万美元。

尽管如此，该公司一年前的净亏损为4600万美元，因此这一改善令人印象深刻。毛利率为45.6％，而一年前为49.4％。Teradata拥有11.44亿美元的现金，大部分在美国境外。在公司债务总额约为5.63亿美元时，这是一个令人放心的安全垫。

Lund在一次预先准备好的讲话中表示：“我仍然对我们的战略和我们的人有信心，我们在积极进行业务转型。”确实是在积极转型。他补充表示：“我们的团队专注于为客户推动成功的业务成果，并让我们的未来充满活力。”

Lund专注于Teradata的成功业务成果。正在将客户从采购许可转换为付费订阅模式，这使得未来的收入估算值出现问题，因为转换率是不可预测的。考虑到这一点，下一季度的收入预计将在5.1亿美元至5.3亿美元之间，和一年前同期相比下降13.2％。

该公司的转型仍在进行之中，直到不用再计算已经出售的Marketing Applications部门过去的贡献，并且/或将其业务扩展到其他领域为止。