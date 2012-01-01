微软第三季度商业云业绩表现强劲，年化收入达152亿美元

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至顶头条
至顶网软件频道消息：微软表示，该公司的财务业绩好于预期，其本财年第三季度商业云收入的年化营业收入为152亿美元。
该软件巨头报告第三季度收入为48亿美元，或者每股61美分，收入为221亿美元。非GAAP每股收益为73亿美元，营收为236亿美元。
华尔街预计第三季度非GAAP每股收益70美分，营收为236.2亿美元。进入盈利报告时，分析师主要关注微软的云业务以及LinkedIn的整合。
在一份声明中，微软首席执行官Satya Nadella大力强调了云业务的发展势头。
生产力和业务流程部门的收入为80亿美元，比去年同期增长了22％。这是微软最强大的一个部门，拥有Office commercial、Dynamics和LinkedIn，其收入为9.75亿美元。
智能云收入为68亿美元，和去年同期相比增长11％。服务器产品和云服务收入增长了15％。个人计算收入和去年同期相比下降了7％，达到88亿美元。
下面看看微软按产品或服务计算的增长情况。
产品增长方面最显眼的一个科目是Surface，第三季度下降了26％。
AZURE的问题
Azure自从成为商用云后，收入并未突破。商业云的年化运营收入是根据Office 365 commercial、Azure、Dynamics 365和其他云产品在季度最后一个月的收入计算的，并将其乘以12。
具体来说，商业云收入包括：
Azure、Office 365业务服务（Exchange Online、SharePoint Online、Skype for Business Online和Office 365业务计划）；CRM Online和企业移动套件（Enterprise Mobility Suite ，EMS）。
微软不太可能突破Azure业务的收入，除非商业云有更大的蛋糕。当然，披露的情况并没有阻止分析师估计Azure的增长。例如，Evercore ISI估计，第四季度Azure将达到44亿美元。
综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure
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