详解红帽OpenShift.io，现代化的开发技术到底什么样？

企业需要通过软件创新进行竞争，快速构建和扩展应用至关重要。OpenShift.io能够支持数字化转型，并具有端到端的应用开发环境，而且无需安装，可以处理所有开发阶段的任务。

至顶网软件频道消息： 近日，红帽推出免费的在线开发环境——红帽OpenShift.io，它针对创建云原生的、基于容器的应用进行了优化。企业需要通过软件创新进行竞争，快速构建和扩展应用至关重要。OpenShift.io能够支持数字化转型，并具有端到端的应用开发环境，而且无需安装，可以处理所有开发阶段的任务。





据IDC研究，到2018年，追求数字化转型的企业将能够使他们的软件开发能力翻番。这种快速扩张要求分布式开发团队更快地生产出更高质量的应用。反过来，这些团队也在经常寻求现代化的开发技术，例如Linux容器和微服务，他们也可以获益于使这些技术更容易使用的工具和环境。

红帽OpenShift.io结合了包括fabric8、Jenkins和Eclipse Che在内的多项开源项目的创新，提供了多种应用开发工具和环境，能够帮助组织机构保持他们在数字化转型市场中重要地位。红帽OpenShift.io专为开发团队设计，无论他们处于同一个构建环境中或是分布于全球各地，让他们更有效地开展协作及创建容器化的、基于微服务的解决方案，并把这些解决方案部署到混合云环境中。红帽OpenShift.io的工具用处包括：

团队合作

敏捷规划

开发人员工作区管理

应用编码和测试

运行时堆栈分析

持续集成和交付

红帽OpenShift.io引入了强大的实时堆栈分析功能，可以帮助开发团队更好地检测关键漏洞和不常见的使用模式。这提高了开发人员对其选择的软件栈的信心，并降低了风险，同时还能够根据行业最佳实践提出工具和堆栈建议。开发人员将能够使用整个平台，而无需在本地安装任何东西；默认情况下，他们的应用将构建到Linux容器中。

OpenShift.io还包括免费订阅红帽开发人员计划，它提供了各种红帽产品供开发使用，其中包括免费的红帽企业版Linux开发者订阅、红帽JBoss企业中间件以及其他红帽技术。

为了展示红帽容器应用平台的可靠性和可扩展性，利用红帽OpenShift.io构建的应用可以使用OpenShift Online进行部署；OpenShift Online是一套受托管的多租户红帽OpenShift产品。新一代OpenShift Online在2017年红帽峰会上推出，它能够帮助开发人员专注于构建应用，而不是组装和管理容器文件。它提供了“一键式开发”快速入门模板，并支持各种开发语言、框架、数据库和中间件服务，还支持用于构建容器的“源到图像”（S2I）功能，而无需创建和管理docker文件。



新品OpenShift.io的七大炫酷功能

1. 好用到飞起的看板（Kanban）

OpenShift.io从构建伊始就是为了能够让开发团队快速发布软件。这是该平台的主要目标之一。我最喜欢的东西之一就是其中包含的看板。虽然基于Web的看板并不是什么新鲜事物，但这个看板实际上是与其他开发环境整合在一起的。Git提交、问题等都可以从OpenShift.io中进行管理，无需在20个不同的Web工具之间复制/粘贴数据。

2. 让人着迷的Jenkins

大多数IT商店正在使用Jenkins进行某些构建pipeline的工作。但搭建过的人都会告诉你，将Jenkins与你的构建系统联系起来绝对让人苦恼不已，更不用说某些类型的CI/CD方法了。借助OpenShift.io，您可以免费完成这些工作，并由原生集成和可定制的构建pipeline加以补充。这个想法是为了消除在构建pipeline的过程中存在的复杂性，便于快速测试和环境推广。Jenkins工作流程可以直接在Jenkins中查看，也可以作为OpenShift.io仪表板的一部分来查看。最后，开发人员可以使用一个大型库来访问构建pipeline模板Jenkinsfile，以便包含您可能需要的任何组件。这是可以高度定制的，甚至可以使用特定的git分支来尝试。

3. 无需笔记本电脑的Eclipse

OpenShift.io包含Eclipse Che IDE。这不是一个附件，也不是什么你必须在笔记本电脑上安装的东西；它只存在于OpenShift.io平台中。Eclipse Che是下一代Eclipse IDE，将完整的IDE带入具有原生容器支持的浏览器。您的代码能够在OpenShift.io容器中无缝构建和执行，路由也可以自动创建，你甚至可以建立起终端。这将Google Docs这种共享的可用性带到IDE中，然后您可以轻松地将URL传递到IDE会话中，甚至可以在用户之间还原光标的位置。OpenShift.io不仅仅为你提供了与生产相匹配的开发环境，实际上还可以在平台本身中编写代码！

4. 让软件再造辉煌

OpenShift.io为您提供了各种工具，能够让您极其容易地把传统的J2EE应用迁移到云端。事实上，OpenShift.io甚至为您提供了一个迁移向导，它可以替您完成大量的迁移工作，甚至可以进行代码级的变更。此功能在2017红帽全球峰会上进行了演示，能够自动从WebSphere迁移到在OpenShift.io中运行的JBoss EAP7。

5. 保护Java生态系统

Java生态系统的总体健康状况在过去几年遭受到许多严重的漏洞之后，一直受到质疑。OpenShift.io具有全栈分析功能，能够让您检查堆栈中的每个组件。强大的引擎能够扫描社群提供的库，并能够在出现安全问题的情况下提醒您。此外，它能够推荐更安全的库版本，甚至可以推荐替代库。这超出了简单的警报和建议的能力，可以真正帮助您安全地开发安全的解决方案。这种集成还扩展到Eclipse Che IDE中，能够在您使用不安全的软件时发出警报。

6. 分析引擎

如前面所述，OpenShift.io分析引擎推动了安全扫描服务。这一基于Fabric8的、集成的大数据分析平台是一个自学习平台，旨在提高代码质量，并协助开发人员进行基于数据的选择。它能够扫描社区库、CVE、提交作者、社区大小和其他指标，并将这些信息汇入某个已知的概率模型中。最终的结果是提供真正有用的、实时的开发协助，而这一切还能够随着时间的推移而不断发展和改进。

7. 应用生成器

您可以使用简单的向导快速启动某个应用。使用快速启动可以让您获得基本应用，辅之以：

与Jenkins相集成的构建pipeline

在Github上的新repo（填充基本结构）

在OpenShift中创建的新项目

这使得它很容易上手，并易于处理那些烦人的部分，包括构建groovy脚本。

综上所述，OpenShift.io以OpenShift 3为基础构建而成，为开发人员提供了一套真正奇妙的平台。





