IBM推出了首款Watson金融服务工具套件

IBM在新成立的Watson Financial Services部门推出了第一套服务。

至顶网软件频道消息： IBM在新成立的Watson Financial Services部门推出了第一套服务。

针对特定行业的Watson部门源自于IBM于2016年收购的Promontory Financial Group。Promontory是一个全球咨询公司，旨在帮助银行管理金融领域不断增长的监管和风险管理要求。

IBM已经利用Promontory的员工队伍——由前监管机构和银行业高管组成的行业专家团队——教授Watson所有关于监管、风险和合规性的信息。第一批认知工具涵盖三个方面：监管要求、金融犯罪洞察和金融风险建模。Watson支持的软件今天开始通过IBM Cloud提供。

对于Watson Regulatory Compliance，IBM表示已经启动了把200个不同来源的法规引入Watson人工智能平台的工作，以扩展系统支持合规专业人员的能力。

IBM Industry Platforms高级副总裁Bridget van Kralingen表示：“在两代人以前，IBM将首款计算机带入金融服务行业，让银行和其他机构通过更高效、准确地运营提升了市场的信任。”

她补充表示，“今天，为了培育信任，金融机构必须分析行业的信息价值来监控风险和合规性。没有任何个人或团队可以单独做到这一点，所以再次强调一下，IBM正在带来一种新型的计算——认知计算——以帮助这些专业人士更有效地经营。”