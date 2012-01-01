 宝马携手IBM Watson云连接

IBM与德国汽车制造商宝马合作，签署了提供基于云的数据管理服务的合同。据《华尔街日报》报道，这笔交易是这家美国科技公司IBM Watson——物联网（IoT）产品线的胜利。

至顶网软件频道消息： IBM与德国汽车制造商宝马合作，签署了提供基于云的数据管理服务的合同。

据《华尔街日报》报道，这笔交易是这家美国科技公司IBM Watson——物联网（IoT）产品线的胜利。

连接汽车是IBM与世界其他大型科技公司都非常热衷的领域之一，IBM非常希望在这个领域传播该公司的Watson。

合作在IBM的Bluemix云端上运行，双方最新的交易将会将宝马的数据收集到两家公司希望成为“全球数据中心”的CarData中。在中期，宝马希望来自其ConnectedDrive应用程序的“加密”数据可以与当地的汽车经销商等共享。

不必担心，IBM还希望保险公司能够利用这一数据库，付费了解更多你的驾驶习惯和汽车状态，这些信息汽车上的驾驶“黑匣子”都能够收集传递。

IBM Global Automotive, Aerospace and Defence业务总经理Dirk Wollschlaeger表示：“中立的服务器的概念通过为多方面建立单一联系点，以便从各个制造商获取车辆数据，并降低集成成本，确保公平竞争，以此促进创新。”

这笔交易源于IBM和宝马去年12月的研发安排。当时，IBM表示这两家公司将“共同努力，探索如何提高驾驶员智能助理功能。”

这次连接价值2亿美元。在过去六个月中，有四台BMW i8混合动力跑车在IBM位于慕尼黑总部进行测试和试验。

Watson之前是IBM的自然语言问答系统。该公司已经用它的名字命名了公司内一个更广泛的部门，而物联网部门只是其中的一部分。