 微软风投：来看看巨头的最新13项投资

微软风投是微软的风险投资机构。微软风投自2017年初开始共投资了13家公司。

至顶网软件频道消息：微软风投本周公布的最新内容是一家名为Trusona的身份认证公司。根据微软风投的投资组合宣传网页介绍，Trusona提供无密码登录以及企业“唯一保险认证解决方案”。

微软2016年5月宣布了创建微软风投的计划，微软风投是一个面向云端、安全和机器学习市场的初创企业的小型早期投资集团。至去年年底，微软风投成立了人工智能（AI）专项基金。微软偶尔也在旗下风投集团之外的其他公司投资。

截至去年年底，微软风投的投资组合网页列出了共19项投资。 （笔者数的时候只有18项，但微软不久后又新加了云端数据管理公司CloudLanes。）

自今年年初以来，微软在旗下风投公司的投资表里增加了13家公司。下面列出除Trusona以外的其他公司：

PandaDoc是一家“帮助各机构加快交易方式”的公司

Frame旨在帮助用户将Windows桌面应用程序迁移到云里并从任何设备访问这些程序

Agolo公司拥有新闻、聊天、声音和视频“高级摘要软件”公司

Bosai公司专注于对复杂的机器学习算法进行自动化管理

Synack是一家以安全测试为重点的公司，公司利用“严格审查过的好人黑客”开发众筹解决方案

Livongo是一家面向消费者的数字健康公司，公司与慢性病患者开展合作

CNEX实验室是一家从事固态存储控制器和数据中心软件的半导体公司

Prevedere利用AI提供未来销售、收入和成本预测模型

Pickit公司提供“来自世界领先供应商的专业图像策划”，可用于PowerPoint、Word、Sway和Windows 10

SnapRoute是用于数据中心的网络硬件开源软件的创建者

AirMap是一个无人机空域管理平台

Illusion Networks是一家主打“高级欺骗网络安全技术”的公司

微软高管一开始就表示过，风投的 重点放在 云、安全和机器学习上，现在还是这样。