IBM放弃BigInsight服务，与Hortonworks打造HDP平台

本周Apache Hadoop生态系统发生了一些震动，IBM决定最终淘汰掉自己的BigInsight服务，有利于在Hortonworks Data Platform上实现标准化。

至顶网软件频道消息：Hortonworks将转售IBM Data Science Experience with HDP（主要Hadoop发行版），采用该平台作为战略数据科学平台，让开发者可以快速获得数据科学能力，包括机器学习、高级分析和统计。此外，Hortonworks和IBM将打造新的解决方案捆绑包，将HDP与IBM Big SQL（用于Hadoop的IBM SQL引擎）进行集成，给Hortonworks的客户和用户提供一种熟悉的数据管理方法。

IBM正在Hadoop分发版中采用HDP，并将其与Data Science Experiece和机器学习全面集成。因此，这个解决方案将为客户提供HDP丰富的数据安全性、监管和操作功能，以及Data Science Experience的高级分析和管理功能。IBM将把现有的IBM BigInsights用户迁移到HDP。

“IBM正在HDP上实现标准化，这一点都不奇怪，因为这些发行版都是基于Open Data Platform Initiative标准，而且BigSQL对于IBM来说是一个重要的差异点，”Constellation研究副总裁、首席分析师Doug Henschen表示。

“这对Hortonworks来说是一个重要的机会，因为IBM在BigInsights上有数百家客户，不管是本地部署还是在云中。如果Hortonworks能够得到哪怕其中半数客户——因为IBM开始提供HPE用于本地部署——作为自己云产品的基础，那么Hortonworks就会在大数据平台市场获得重要的份额。”

除了获得IBM现有客户之外，Hortonworks还将从IBM更庞大的销售团队以及与大型企业客户的长期关系中受益。

值得注意的是，BigSQL和DSX不会是Hortonworks开源HDP的一部分，相反是作为可选的捆绑包，提供了针对HDP的重要新功能。“BigSQL为Hortonworks提供了一个兼容ANSI-SQL的SQL-on-Hadoop选项，类似Cloudera Impala产品，不过它还处理关系源和对象存储，而DSX与Cloudera最近发布的Data Science Workbench相当。”

“在高速发展的开源大数据市场，Hortonworks和IBM找到了彼此，他们的数据库和数据科学平台相互补充，”Constellation Research副总裁、首席分析师Holger Mueller表示。这对双方的共同客户来说也许是个好事，但是对于其他Hadoop发行版的客户来说，有一个值得关注的问题：他们要把数据迁移到HDP还是保留原状？

有人可能还想知道微软将对这个消息做出怎样的反应，因为它自己针对Azure的HDInsight服务是基于Hortonworks的。

尽管如此，这对Hortonworks和IBM都是发展的必然一步，考虑到他们现有的合作伙伴关系以及都是ODPi的创始成员。Mueller还指出IBM与Hortonworks的另一个关键合作伙伴关系，是关于在IBM Power Systems上支持Hortonworks的Data Flow流式引擎。

“流数据是一个性能关键的用例，可能流数据厂商——这种情况下就是Hortonworks HDF——可以通过与IBM这样的硬件厂商合作获得性能和TCO方面的优势。”