2017年6月16日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开大幕，保加利亚信息协会董事Elena Marinova出席本次大会，并进行了主题为《顶级软件趋势和他们塑造我们未来的方式》的演讲。

至顶网软件频道消息：2017年6月16日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开大幕，保加利亚信息协会董事Elena Marinova出席本次大会，并进行了主题为《顶级软件趋势和他们塑造我们未来的方式》的演讲。



Elena Marinova：你好，我来自保加利亚信息协会和Musla Soft软件公司，为来到中国感到非常高兴。我也非常高兴的体会到中国的发展，还有细细的品位中国，对此我感到非常的兴奋。



保加利亚是一个很小的国家，它只是北京人口的三分之一，但是在欧洲是欧盟的一个成员，事实上它从明天开始将会成为欧盟的主席国。我们的IT行业发展非常快，在过去几年都是三位数的增长。同时对于出国导向，从我们国家的规模可以看出来，我们是享有更好的专业环境、教育还有在企业之间的合作，事实上保加利亚是一带一路倡议的一个部分。接下来我开始讲一下演讲内容。这是关于IT的一些趋势。



正如以前提到的这些趋势，我想今天的一些东西并不是新的了它早就已经发生了。让我们感到比较激动的是，它们是在时刻发展，同时也是迅速发展的，所以接下来讲一下这些趋势。



我们已经进入到了一个智能数字化和网络化的时代。这是我的主题，首先就是一些人工智能的应用和先进的机器学习。包括智能的应用还有智能的物品，以及数字化还有区块链。



我们的网格包括了一些对话的系统，还有就是我们的一些网络应用还有服务的数字化技术平台，还有可调适用的安全架构，我给大家分别讲一下趋势。



首先就是人工智能还有机器学习：我们已经看到他们的一些发展和扩展，同时我们也体会到了AI，很多的系统都可以去进行理解，预测、收集。还有就是非结构性的数据，信息计算预测。现在我们有非常广泛的这样一种并行流程，还有就是成本在下降，或者说量子计算机并不是不可能的。我们的一些应用是怎么样的，在银行可以对交易进行一个建模，你可以模拟不同的商业场景，找一下哪个是否适合于你。同时也可对病人提供最佳的治疗方法，同时你可以去塑造一些新的行业领袖或者我们的一些冠军。

在我们公司我们和医院的一些癌症病人进行合作，收集了上千病人的结构和非结构性的数据。我们可以提供一些非常好的建议，给一些具体的病人来去进行治疗。这样的话就是不会去做一些风险和不必要的尝试，这样可以给他们一个更好的疗法。还有就是说最近跟体操运动员合作，她们是一些女孩，她们的身体上有一些传感器，会给她们一些实时的信息，包括表现怎么样还有她们的身体指标怎么样，所以说就告诉她们立刻做哪一些变化，在后期分析数据之后，她们就知道如何改进训练，还有她们的一些营养等等。



接下来是智能应用：大家都知道智能产品在满足我们日常生活需求。比如在我们的电话会议，或者说个人的生活当中，还有重要的内容都能给我们提供帮助，现在已经发生了这一些东西，只是广泛性会得到提高，分布性会得到提高。另外更大的一个影响会发生在公司的智能点上面，它可能在ERP还有客户的体验，还有商业智能的研究全都会提供这数字化来进行分析自动化的流程，还有市场营销，提供个人的接口给用户提供更好的体验。那在智能的设备方面，除了自动的机器人还有无人机还有自动化的驾驶设备，其他我们会看到更大的市场区域当中带来更大的一些影响。比如说智能的物联网，我们的物联网现在会变的越来越聪明，越来越协作性更强更好的支持我们家里的体验办公室还有工厂的管理，还有医院的这一些管理及所有的东西都会联系起来变的更加智能。那非常关键的一点特别是在欧盟和美国，在立法方面有点滞后。技术是它的发展的速度已经超越了这一些软的政策支持的速度，比如说我们有自动驾驶汽车这是一个非常经典的案例。如果它发生事故造成了死亡怎么办？如何进行抉择，在两难的情况下汽车自动化，这是需要我们决定的。还有物联网，它知道你会几点关灯，几点会上厕所它对你生活了如指掌，也知道你什么时候开冰箱，你什么时候用微波炉，它熟悉你这一些生活习惯之后，就知道你当中的特例，它就知道你的健康状况，所以这到底是好呢？还是破坏了隐私性，如果你前天晚上喝酒喝醉了，回家是不是不应该吃某种的药，所以这一些都是我们值得讨论的东西。



现在来谈一下未来趋势，数字和强大的现实性：这一方面它改变大家交流沟通的方式。通过软件的接入一个新的时代虚拟这种沟通方式已经开始在使用，但是传统的交流方式，比如说家装这一些东西，也渐渐开始使用虚拟化的技术来支持。其实我坐飞机来这里面我国看过电影（英文）是一个科幻的电影是讲的空间站的飞行器，飞到宇宙另外一端，飞的时候这椅子坏了就开始使用虚拟强化的技术来解决问题。



还有数字双胞胎，这是个非常有意思的一个趋势。有一些地方已经开始使用了，但是在今后几年之后它的发展会更加快速更普遍。这个概念它也是会渐渐得到广泛应用，今后几年可能有几千件的东西都开始使用这种概念。它是动态的软件和实物相连的这一种模式在不同的领域。它从非常小的细节方面都采用了这种办法，包括模拟虚拟现实场景来解决现实世界可能发生的一些问题。比如说车某一个部分出问题，而不是整个车出问题的时候怎么解决，当然也降低了解决问题成本。我们现在在不断的把这一些概念不断的完善，然后进入到下一个阶段的发展。那IT的专家在这一方面进行数据分析最终会建立一个所有事物都是由无数数字双胞胎的世界，把它应用到各个层面上、各个细节上。实现一个可控的虚拟，还有模拟的应用，其实也有一点让人紧张，但是也是让人很激动的一个现实。 我们就有我们自己的数字双胞胎，我们每一个细胞和我们每一个脏器都会有。有一点恐怖但是非常的实用，如果真的能实现这样的话，我们对疾病的验证和分析就会非常准确。那治疗也会非常有针对性效果也会好，所以这是卫生健康行业一个巨大的突破。



另外一个趋势就是更技术的一个方面，不是人的方面。但是会影响一些非常传统的行业，区块链这概念已经提出了一些时间，而且非常受关注。但是它还没有得到广泛的实施，它这交易的模式让我们的交易更加安全，那区块链会影响到我们，比如说比特币或者其他的商业金融交易的模式跟方法，它的分布式方式还有验证认证的方法都会增加安全性。特别是在一个不安全的环境当中能增加它的安全性。它的应用会介入到一些金融交易中心当中，实际上也有一些试点的项目已经开始了，效果非常的好。在有一些传统的行业，会使用更少的纸制的交易，更会增加它的安全性。



这一方面的趋势，我们处理交流的问题还有信息、还有智能数字系统的一个办法。随着Musla的发展用户体验不断的发生变化，产品的架构、平台安全也会随着变化。首先是对话系统，我们都知道它是双向两种办法，我们开始使用一些让人更加容易技术，将文字和语音能够变成复杂的可控的一些交流方法。这一些软件它现在也会反过来来适应我们沿的更灵活，你要让人适应很困难，慢慢的他们会更加从设备的角度，让软件者适应我们，介入我们生活的各个方面。比如说在技术架构方面，还有工具都会得到改变。还有它的架构，我们Musla的应用和服务架构我们叫做MASA。也建立一个模块化动态的更灵活的支持多用户、多种角色不同设备的多重网络的需求。毫无疑问公司会渐渐的希望员工已经证明使用的公司里面的设备，那要看公司什么情况下需要什么设备，软件这一些都能够反应公司的需求，所以这是一个长期的底层的变化，它不但要求我们的软件跟工具也随之有发展，也需要改变我们的思想方法，还有不断找到最好的一些最佳实践看哪一个最适用于这一些企业的需求。



现在再来看一下以后的公司面对数据化会带来什么样的变化，其实数字化的公司是未来唯一会存在的公司。不然的话它很难存活下去，数字化的平台是将所有的数据化，我们所有的公司企业都会使用5种的平台，一个是信息系统、客户分析、体验分析、物联网智能分析还有业务的生态系统，会融合这几个系统来综合的使用。 数字的变化还有打印的方法，体验要从现在就开始来迎接这种改变，而且要快速的跟上这种变化。



最后一点就是安全的问题，我们谈到安全的问题，显然是非常重要的一点，安全和可适配的安全架构会带来一场变革，流动性更容易适配，是多层面的，能够适用于用户和不同的身份验证的分析。从企业和政府的角度来说我们都是进入数字的时代，大家都在努力想办法来重新认定安全的重要性和安全如何实现，这是对不同的企业和不同的政治层面还有不同的国家还有个人、还有机会发展都非常的重要。



我总结一下，现在是一个智能的网格的世界，我们的设备会更加互相联系，大家会不断的思考，会给我们带来更好的服务。所有的东西都会有它的数字双胞胎。一个虚拟的世界也在发生，而这一些发生速度都非常快，而且我们要创造一个安全的发声过程。我们需要有这一类的人才能够在不同层面开始协作，在商业、政治还是科技的层面都需要不断的协作，所有的东西都是在安安静静的时候快速发声在我们身边，谢谢大家。





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