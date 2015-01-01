微软、英特尔、英伟达支持Element AI公司1.02亿美元A轮融资

加拿大人工智能初创公司Element AI宣布，已经在A轮融资中获得1.02亿美元，由旧金山风投公司Data Collective领投。

加拿大人工智能初创公司Element AI宣布，已经在A轮融资中获得1.02亿美元，由旧金山风投公司Data Collective领投。

其他投资方还包括加拿大开发银行、加拿大富达投资银行、韩华投资、英特尔投资公司、微软风险投资公司、加拿大国家银行、英伟达、Real Ventures以及全球财富基金。

这家成立只有8个月的初创公司此前从微软、腾讯以及韩华集团获得资金，但是并没有透露金额。

Element AI表示，最近一轮融资将用于来自加拿大高科技领域的250名新员工、大规模人工智能项目、以及在日本、韩国和新加坡开设办事处。新加坡办事处将担任东南亚地区的中心。

这家公司是机器学习先驱者Yoshua Bengio、企业级Jean-François Gagné以及Nicolas Chapados在去年共同创建。目前这家公司还计划利用这笔资金做一系列的初创公司收购。

Element AI称他们与蒙特利尔学习算法研究所合作开发了“独一无二的学术合作模式”。

目前，Element AI是作为一家咨询公司运作的，帮助那些人工智能知识有限的企业组织快速部署人工智能能力，而无需构建专门的内部团队。

Element AI首席执行官Gagné在声明中称：“人工智能对于全球企业来说是一个必须具备的能力。没有它，这些企业在竞争力上就略逊一筹，面临着被过时淘汰的风险。”

Element AI称，未来自己的人工智能算法将变得足够智能，这样任何企业组织只需要接入他们的数据集，就可以获得洞察力。

现在人工智能不再是被像Google、IBM和微软这样的科技巨头所主导，Element AI称他们希望在这个领域中站稳脚跟，让客户把人工智能作为他们网络安全、金融科技、物流和运输等会产生大量数据的产品。

“当前，全球行业和政府机构面临最严峻的问题就是，甚至对于很多一起合作的许多人类专家来说，数据太过复杂、变化速度太快。”

“这些团体——他们服务的客户和市民——需要能够与他们协同工作解决规模和复杂性问题的智能系统。”

Element AI的野心令人联想起波士顿自动机器学习公司Data Robot，后者筹集了1.11亿美元资金，并预计将在第二轮融资中获得“重要”资金。

DataRobot公司首席运营官Chris Devaney此前接受采访时曾表示，数据科学家通常会看一组数据，准备数据，然后训练出一个预测模型——这个过程可能需要数周甚至数月时间。而对Data Robot来说，用户上传他们的数据，选择他们的目标变量，平台就可以实现自动化、进行培训和评估。

Element AI的战略投资方例如英伟达也与Element AI的部分价值定位相契合。

“Element AI通过继续大规模利用英伟达的高性能GPU和软件，解决全球最具挑战的难题，并从中受益，”英伟达业务开发副总裁Jeff Herbst在声明中称。

其他投资方例如韩国韩华集团也是它的客户。