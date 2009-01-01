Gartner IaaS魔力象限：AWS与微软Azure领跑，但最大的黑马是阿里云和甲骨文

根据Gartner最新发布的IaaS魔力象限显示，AWS和微软Azure在基础设施即服务（IaaS）领域占据主导地位。不过，最大的黑马其实是阿里云和甲骨文。

根据Gartner最新发布的IaaS魔力象限显示，AWS和微软Azure在基础设施即服务（IaaS）领域占据主导地位。

不过，最大的黑马其实是阿里云和甲骨文。

Gartner的魔力象限专注于基础设施，既不是平台，也不是软件即服务。IaaS定义为一种标准化的、自动化的服务，其中存储、计算和网络是由服务提供商按需提供的。

下面让我们来看看Gartner的排名。

这两个领跑者并不让人感到意外。AWS是少数几个公布其技术运营数据的厂商之一，它有一大批企业客户和案例。Gartner指出，AWS是“战略性的、组织广泛采用的最常见选择”。不过有人指出AWS的服务要求专业技能，而且定价结构比较复杂。

微软Azure以多样化的云成熟度对各种客户具有吸引力。据Gartner称，Azure是广泛的且可以处理多种工作负载。微软还被视为一家有战略意义的企业云合作伙伴。Gartner指出Azure的服务经验、支持、文档和培训方面存在问题。在过去一年中微软对其服务进行了改善。

对于Google Cloud Platform来说，Gartner认为它是与前两位距离较远的第三名，但是对于云原生的公司来说是个不错的选择。Gartner还表示，Google强调其便携性以及创新引擎是至关重要的。不过，Google通常被选为第二优先的提供商，以及AWS的替代选择。Google一直重力投资数据分析以及生态系统，未来这些都会得到回报。

在IBM方面，Gartner专注于目前正在重新设计的SoftLayer基础设施。Gartner还指出，IBM自从2015年收购SoftLayer以来并没有改进它的基础设施。“IBM Cloud云体验目前是脱节的。”

但是在这个魔力象限中，除了前三甲，阿里云和甲骨文成了名副其实的黑马。

阿里云排名第四。Gartner认为阿里云主要是在中国表现出色，现有产品显示出未来巨大的潜力。并且，阿里云虽然作为中国云计算市场的龙头，近两年也开始在国际市场发力，其前景可期。

甲骨文从去年开始才大张旗鼓地提及他们的IaaS，短短一年就获得了Gartner IaaS象限的第五名，这点令很多人意外，但是从现在的发展势头看，甲骨文的IaaS更进一步具有很大可能。