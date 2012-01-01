人工智能爆发 投资者纷纷涌入创业企业

投资人工智能创业企业正在成为风险投资者和企业投资者的争抢热点，他们争夺的是在未来数十年可能成为技术推动趋势中的领导地位。

至顶网软件频道消息： 投资人工智能创业企业正在成为风险投资者和企业投资者的争抢热点，他们争夺的是在未来数十年可能成为技术推动趋势中的领导地位。

人工智能、机器学习及相关技术的金融权益很难说是新鲜的东西。自2012年以来，CB INSIGHTS已经追踪了投资于人工智能相关创业企业的大约184亿美元投资。

但趋势一直在加速。在PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP（普华永道）和CB INSIGHTS的最新的MONEYTREE报告中，人工智能和机器学习领域和其他领域创业企业停滞不前的融资情况形成鲜明对比，投资额达到了八个季度来的高点8.2亿美元，总共有90多家公司获得了投资。

过去一周，一些与人工智能相关的公司获得的大量投资突出表明了这一点。例如，仅在星期三，人工智能支撑的分析软件供应商COGNITIVESCALE INC.就筹集了1500万美元，语音人工智能创业公司SNIPS公司筹集了1300万美元，而机器学习咨询公司ELEMENT AI公司独占鳌头，获得了1.02亿美元的投资——此时距该公司创立也仅仅过去了八个月的时间。然后在星期四和星期五，另外两家人工智能支撑的公司CONVIVA INC.和CODOTA DOT COM LTD.也宣布了获得了资金。

风险投资公司MENLO VENTURES的常务董事MATT MURPHY表示：“在技术浪潮中，人们意识到人工智能和机器学习都是风口浪尖的技术。” MATT MURPHY表示，“科学已经有了很大的进步，现在已经准备好了进入实践模式。”

“新的电能”

从某种意义上说，人工智能这个词现在变得几乎没有意义，因为几乎所有的软件、云和互联网服务和应用程序都以某种方式依赖于人工智能，以使其产品更加智能化。前百度公司首席科学家及机器学习大师安德鲁•吴说，“人工智能是新的电能。”

其中不乏机会主义的投机。企业们注意到这些术语本身在新闻界越来越受到重视，所以突然间有很多“人工智能支持”的公司。五年前，做商业智能的公司将自己标榜为“大数据”公司，现在大数据公司正在将自己重塑为人工智能企业。创建了七年的Narrative Science Inc.今年四月份为其自然语言生成服务募集了1100万美元的投资。该公司的首席执行官Stuart Frankel表示：“为了利用市场机会，有些活动被重新定位了。”

随着交易的竞争和稀缺人才身价不断上升，投资金额也相应地变得越来越大。这不一定是一件好事，因为许多公司既没有证明自己的技术也没有证明具体的市场机会。只有在几年之后，等到这些公司寻求后期融资时，他们是否有可行的业务才会水落石出。

尽管如此，不可否认的是，对人工智能企业的投资趋势在继续加速。这一切都受到消费者对更智能化的设备和应用程序的渴望，以及企业对升级内部业务并创造新的机会从他们的数据中获取价值的渴望的推动。虽然人工智能和机器学习的进步在照片和社交媒体应用程序中的图像识别以及智能手机语音识别服务等方面最为明显的，但大企业已经全面进入这个领域。

据GARTNER公司表示，信息技术服务提供商实施的、新的企业应用程序中约有40％将包含人工智能技术。据International Data Corp本身预计，“认知/人工智能系统”的全球支出将从最近的80亿美元增长到2020年的460亿美元。

特别是MENLO的MURPHY表示，让企业应用程序和他们的用户变得更聪明方面有很大的机会。例如，他的公司投资了Veriflow Systems Inc.，该公司使用机器学习来绘制网络以跟踪性能并更容易地发现漏洞，而CLARIFAI在10月份为其帮助软件和应用开发人员更容易地给视觉图像标签的技术筹集了3000万美元。

级联效益

这些投资可能会对技术行业的其他部门，尤其是后台办公企业技术带来级联效益。Nvidia公司副总裁兼总经理Jim McHugh本周在加利福尼亚州圣何塞召开的DataWorks峰会上表示：“有了所有这些数据，就需要一个新的数据平台。”DataWorks峰会专注于管理机器学习所需的大量数据的技术。对其他行业而言，从广告业、制造业到金融服务行业，也都将受益于所有这些投资，因为他们可以利用这些新技术来提升从定位广告、发现欺诈或找到最有利可图的新客户在内的一切工作。

不仅仅是风险资本家为人工智能公司提供了巨额的投资。企业的投资力度也很大。根据上个月的一份报告显示，谷歌的首席执行官Sundar Pichai至少在去年以来一直将这家公司称之为“人工智能优先”的公司，该公司正在推出以人工智能为重点的投资运作。星期三，英特尔公司宣布刚刚投资了三家与人工智能相关的公司，这些公司远未成为这家芯片制造巨头的重点，该公司针对机器学习，重新设计了一些标志性处理器。微软公司上周宣布，该公司继5月份投资Bonsai AI Inc.和Agolo Inc.两家公司之后，又成为了Element AI和CognitiveScale的投资者。

科技巨头进入与人工智能相关的创业投资让一些观察家感到担忧，因为他们已经通过收购获得了这么多的人工智能人才，或者通过他们看似无底的现金库存招聘他们。Murphy表示，“存在着巨大的人才缺口。”但他仍然认为，这么多行业的机遇如此巨大，“大科技公司无法控制这一领域”。

毫不奇怪，对人工智能的投资也已经走向世界，特别是在中国。事实上，美国政府已经注意到对人工智能投资加速的迹象。现在美国正在考虑限制中国企业投资国内人工智能和机器学习等公司的能力。

无论是否有用，对人工智能、机器学习和数据科学的投资在未来几年可能会持续上升。 IBM Analytics（分析）副总裁兼总经理Rob Thomas表示：“我们正处在数据科学复兴的黎明阶段。” Rob Thomas表示，“它在二十一世纪要做的正是工业革命在二十世纪所做的事情。”这是投资者无法抗拒的机会。