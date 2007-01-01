微软推出Stream视频服务 替代Office 365 Video

截至6月20日，微软正在全球逐步推出一项名为Microsoft Stream的服务，以替代Office 365 Video。微软公司去年7月推出了该服务的公共预览，即微软Stream。

截至6月20日，微软正在全球逐步推出一项名为Microsoft Stream的服务，以替代Office 365 Video。微软公司去年7月推出了该服务的公共预览，即微软Stream。

微软Stream旨在最终取代现有的Office 365视频服务。Stream用于上传、共享、管理和查看可用于教育、培训和跨公司信息共享的企业视频。

像Office 365 Video一样，Stream是建立在Azure Media Services平台之上的。 Stream旨在与SharePoint、Teams、Yammer和Office 365 Groups进行集成。Stream使用Azure Active Directory进行身份验证访问并提供加密。

Stream提供可搜索的语音到文本转录；视频中的脸部检测和链接的时间码。微软还改进了Stream用户界面，并增加了更精细的管理控制。

微软Stream对Office 365 Video的替代不会立刻就发生；根据微软的说法，这将是一个分阶段的迁移，Office 365 Video将继续得到支持和维护，直到所有的客户都完成迁移。根据微软的Stream迁移页面显示，迁移将从2017年下半年开始。

在Office 365视频中仍然有一些功能还不能在Stream中使用，包括与Delve、SharePoint Enterprise Search、SharePoint Home和SharePoint移动应用程序的集成；查看视频统计的能力以及对REST编程接口的支持。微软官员在6月20日的博客文章中承认，公开匿名访问视频和现场直播的功能目前也还没有。

微软Stream可用于购买了Office 365 Education、Education Plus、Enterprise K1、Enterprise K2、Enterprise E1、Enterprise E3和Enterprise E5计划的用户。Office 365企业用户可以从Office应用程序启动器或通过Microsoft Stream网站登录访问Stream。没有Office 365的人可以将Stream作为独立服务使用，或者免费试用Stream。