微软将支持巴黎Station F创业园区 创建人工智能计划

日前，微软宣布，将为巴黎即将推出的Station F创业园区的人工智能创业企业提供资源。五家创业企业将获得微软为期一年的“科学、技术和业务专家”的帮助。年底，微软希望创建一个人工智能计划，为超过一百家企业提供连接和指导。

日前，微软宣布，将为巴黎即将推出的Station F创业园区的人工智能创业企业提供资源。五家创业企业将获得微软为期一年的“科学、技术和业务专家”的帮助。年底，微软希望创建一个人工智能计划，为超过一百家企业提供连接和指导。

微软执行副总裁兼全球销售、营销和运营总裁Jean-Philippe Courtois在一份声明中表示：“现在是推动这项技术发展的时候了，让法国成为人工智能的冠军，以刺激创新和经济增长。

法国正在迎头赶上创业王国英国和德国。调查研究公司tech.eu表示，2016年在欧洲，法国的技术投资交易数量最多。

Station F发布时，将包含1000家小型科技公司。该建筑拥有34000平方米的室内空间，拥有3000多个办公桌，8个活动空间和1个“制造空间”（据称它将是世界上最大的园区）。

今年早些时候，Facebook还宣布了一个为期六个月的、关于Station F中数据导向创业企业的计划，名为Startup Garage。创业企业将会得到由这家社会媒体巨头提供的资源、研讨会、演讲者和办公空间。

微软已经帮助法国的3000多家创业企业进行扩张，这使得人工智能的发展挂上了高速档。 Courtois表示：“通过帮助人工智能引领的公司在国际上新一轮的扩张，我们将进一步实现人工智能的民主化，并帮助更多人获益。”

recast.ai是微软最初支持的五家创业企业之一，这是一家开发聊天机器人的公司，该公司的首席技术官Omer Biran对《The Register》表示，该计划让他的公司能够利用微软的客户和合作伙伴，拓展潜在的合作，而工程和产品团队可以同微软的产品和API进行集成（希望如此）。他的公司已经在使用诸如Azure等产品，并表示没有发现使用微软的产品会限制公司与竞争对手的竞争。他表示，“这给我们带来了非常高的曝光率”并且打开了业务智慧的大门。