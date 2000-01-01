OPPO R11惊艳上线 携手听云打造智能手机的全线优质体验

OPPO的成功依赖于对用户需求的深刻洞察以及对极致用户体验的不断追求，R11上市更是利用APM技术完成了一场“非一般”的任务。

至顶网软件频道消息： OPPO自2005年成立，一直以来致力于为年轻消费群体提供用户体验最佳的产品，如今已经成为越来越多的年轻人青睐的手机品牌。十年来，OPPO专注于手机拍照领域的技术创新，开启了手机自拍美颜时代，先后发布前置500万像素和1600万像素的拍照手机，创造性地推出电动旋转摄像头和超清画质等拍照技术，为全球20多个国家和地区的年轻人提供了出色的手机拍照体验。据权威数据机构 IDC 统计，OPPO 已成为 2016 年中国手机市场出货量第一品牌。如今，全球有超过 1 亿年轻人正在使用 OPPO 拍照手机。

就在2017年6月16日，OPPO的新一代旗舰OPPO R11于上午10时正式在全国各大OPPO门店和电商平台开启了首销，上市后即开启了大卖模式。数据显示，OPPO R11开售40分钟后其线上总销量就已超过前作R9s首销全天的线上销量；同时该机在OPPO拿手的线下渠道也不断刷新着销售纪录，其产品本身的硬实力和众明星代言的效应可见一斑。

OPPO产品之所以能够如此成功，依赖于对用户需求的深刻洞察以及对极致用户体验的不断追求。OPPO的每一次升级，都是对用户体验的再一次完善，而本次OPPO R11依据自身定位及对用户使用习惯进行调查，更是打出了“前后2000万，拍照更清晰”的口号。在产品线上的更新，OPPO本着让不凡的心尽享至美科技的使命，为了让更多用户体验到科技给生活带来的改变。

据OPPO技术团队数据统计，上午10时开售后，线上流量曾直逼峰值。流量冲击，网络质量再加上用户重复点击所造成的页面重复提交的压力，给OPPO后台运维团队带来了不小的挑战——庞大的IT架构需要支撑巨大的流量，如果一旦出现问题，该如何解决？

同时，在当前市场中，众多企业都选择多条业务线并行，即便使用微服务，在服务间联系如此紧密的情况下，一个流程出现问题，就有很可能导致多个服务同时崩溃，如果问题一旦发生了，那么损失将是不可估量的。

对此，在每一次产品发布和大促前，OPPO都会根据活动预估流量来做一定的压测，这次也不例外。根据当前市场形势，准确预估线上用户流量，在这样一个高流量、高并发的运维环境中，后台服务端的稳定性对于整体业务流程的重要性不言而喻。因此，为了保障官网发售和明星直播时官网后端服务的性能状态，OPPO在巩固自身后端抗压能力的同时，选择了听云作为其后端性能保障的最后一道屏障。

在R11首发直播中，听云Server通过网络拓扑、外部API接口性能、数据库性能以及应用性能的监测及问题追踪定位等功能，成功的在后台给予OPPO R11发布+购买最有力的保障。

在当天10点开始抢购时，OPPO官网曾出现过Apdex值较低的情况，Apdex(Application Performance Index)，即应用性能指数，是用户对应用性能满意度的量化值，它提供了一个统一的测量和报告用户体验的方法，第一次把最终用户的体验和应用性能联系在了一起。根据Apdex值，听云APM系统将它可视化为数据，并以打分的形式展现了出来，帮助OPPO的运维人员第一时间了解到自身后台性能情况。

经过应用过程查询发现用户查看订单状态的应用过程存在可优化空间。通过听云Server的线程剖析功能，对Web应用过程中的慢应用进行追踪定位。

由于官网消费高峰带来的高并发和高流量等问题，单纯的优化网络和使用CDN是无法解决的。对此，听云Server的代码级定位功能，帮助OPPO的运维研发人员一键轻松定位应用过程中的问题根源，避免了由于Web应用过程出现问题或者慢应用等问题可能造成的大量经济损失，并且极大的缩短了问题排查定位的时间。

找出后台应用过程方法中的某代码存在一定的优化空间

在6.16全天的活动中，OPPO取得了全线胜利。不仅R11自身的同期销量远远超过R9s，并且在京东6.18活动中更是坐上了手机专区的头把交椅。这一切，在本身产品质量过硬、深度切合用户痛点的自身因素下， OPPO背后的技术团队也功不可没。没有他们在战线上全天的守候，就无法给用户营造出如此完美的线上购物体验。相信在未来的大型活动中，听云会与OPPO并肩前行，共同打造智能手机从购买到使用期间的全线完美用户体验。

