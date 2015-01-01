达索系统携手中航工业集团成立中法工业联合创新中心

近日，达索系统与中国航空工业集团将在北京成立中法工业联合创新中心，通过双方持续投入，力争将中心建设成为“中国制造2025”与“工业新法国”合作框架战略对接的重要组成部分。

至顶网软件频道消息： 6月20日，达索系统与中国航空工业集团签署谅解备忘录，成立中法工业联合创新中心。

本次合作协议的签订是3月份双方签订合作备忘录以来所取得的重大进展。通过双方持续投入，力争将中心建设成为“中国制造2025”与“工业新法国”合作框架战略对接的重要组成部分。该中心将建立地点定于北京市中关村科技创新园区中国航空工业科技园。目前，中法双方已经初步完成创新中心的顶层设计。

中法工业联合创新中心将以航空工业所具备的复杂系统生命周期和完备产业链为工业应用背景，以双方优势资源为核心，形成产学研用的创新体系。全方位地导入先进的数字技术，颠覆传统的“设计-制造-试验”的模式转型到“设计-虚拟综合-数字制造-物理制造”的工业新模式，构建沉浸体验（VR+AR）、动态仿真、增材制造和多机器人先进制造等创新环境，致力于成为中国未来制造业创新技术的孵化平台，引领和驱动中国工业转型升级。

此次中法工业联合创新中心的建立是双方持续探寻、不断深化新型合作机制的又一里程碑。中国航空工业集团公司是达索系统在中国重要的合作伙伴。近三十年来，双方在航空工业产品开发和制造领域展开了工业软件的广泛应用与深度实践，建立了产品全生命周期管理（PLM）技术支持和实施服务的能力中心和转移平台。面向航空复杂产品的生命周期，双方基于达索系统新一代3DEXPERIENCE平台，共同构建和推进需求开发、架构设计、工程建模与仿真、虚拟试验和数字制造的集成解决方案。

达索系统总裁兼首席执行官Bernard Charlès表示：“非常高兴能够与中国航空工业集团达成此次战略合作，达索系统将制定行动计划，积极运用全球资源和自身在航空领域的优势投入到联合建设中去。希望共建的中法工业联合创新中心，能够对接中法两国未来的工业发展计划，并力争成为两国新工业合作框架的重要组成部分。”

中国航空工业集团公司副总经理张新国表示：“航空系统的复杂性呈指数增长，传统的基于文档的系统工程已无法应对系统复杂性的挑战。基于模型的系统工程的有序和持续发展将成为中航工业研制模式转型的关键驱动力。希望此次联合研发中心的成立，能够借力达索系统全球领先的解决方案，探索出一套创新的方法论和最佳实践，深度推动对中国航空工业的创新和发展。”