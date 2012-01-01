Avanade、华为将开始售卖微软Azure Stack一体机

目前又有两家厂商打算售卖微软的Azure Stack混合计算系统，一家是Avanade，微软与埃森哲的合资公司；另外一家是华为。两家公司在最近都公布了这个消息。

至顶网软件频道消息： 目前又有两家厂商打算售卖微软的Azure Stack混合计算系统，一家是Avanade，微软与埃森哲的合资公司；另外一家是华为。两家公司在最近都公布了这个消息。

据了解，Azure是一种运行在特定服务器硬件上的一体机。它为客户提供了微软Azure公有云平台的很多功能，可以运行在客户自己或者合作伙伴现有内部部署的数据中心。

到年中的时候，客户可以从Dell EMC、HPE和联想处订购Azure Stack系统，稍晚些时候会提供运行在思科UCS硬件上的Azure Stack系统，而思科最近表示目标时间是在今年第三季度或者第四季度。

Avanade本月早些时候表示，将会为用户提供在客户站点、远程或者托管在Avanade数据中心的方式运行Azure Stack的选择，并且将在2017年下半年某个时候通过Accenture's Cloud Platform (ACP)提供Azure Stack。

另外，Avanade方面并没有具体说明哪家"领先的数据中心硬件解决方案提供商"和"领先的网络设备公司"将提供服务器和网络。作为即将推出捆绑产品的一部分，据悉，硬件方面将包含"一个紧凑的一体化Azure Stack，6U空间内有4个节点（包括交换机和管理主机），第二个是一款密度/容量优化的Azure Stack，8U空间内有4个节点（包含交换机和管理主机）。这两者都可以最多扩展到全部12个节点。"

华为也在本月早些时候表示，计划售卖运行在华为FusionServer和CloudEngine交换机上的Azure Stack系统，并将华为的eSight管理软件与Azure Stack进行集成。并打算从2018年第一季度开始售卖这个Huawei Hybrid Cloud for Microsoft Azure Stack产品。

微软还强调Azure Stack是一款真正具有一致性的混合云平台，让用户可以对保存在本地部署的Azure Stack中的塑聚使用Azure公有云服务，并且在公有的Azure云和Azure Stack上部署相同的、基于Azure服务的应用。

事实上，微软最初的计划是在2016年底前提供Azure Stack，让客户可以在他们选择的硬件上运行Azure Stack。去年，微软转变了想法，要求用户必须以一体机的方式购买Azure Stack，也就是有一组预选定的服务器，并将产品发布时间推迟到2017年年中。

客户在最初采购了Azure Stack一体化系统之后，只需要为他们采购之后的使用支付费用，也就是付费即用的定价模式。目前用于开发/测试的单节点产品将在全面供货后继续免费。



