IBM发布Microservice Builder 利用软件容器开发应用

IBM正在加紧应对容器在开发群体中快速普及的趋势。容器让应用可以运行在多个操作系统和计算机上。因此，IBM今天推出了一款名为Microservice Builder的平台。

IBM正在加紧应对容器在开发群体中快速普及的趋势。容器让应用可以运行在多个操作系统和计算机上。因此，IBM今天推出了一款名为Microservice Builder的平台，把通常用于构建容器化应用的各种工具融合到一个整合的捆绑包中，设计旨在作为一个中央枢纽，企业开发团队可以在这里处理软件项目的方方面面，包括最初和后续的代码编写。

Microservice Builder让用户可以在他们的机器上安装流行的Eclipse开发平台，这些设备与IBM后端的应用工具相连接。它提供了与Bluemix云产品组合的集成，以及IBM WebSphere平台，用于创建定制的服务器端环境。将这些产品与Microservice Builder进行捆绑，可以使其对那些构建容器化应用的公司来说更具吸引力。

在一个团队配置了开发环境之后，他们可以创建一个工作流，使用Jenkins持续集成工具来管理代码发布。Microservice Builder可以在企业数据中心内和云中部署应用，包括在与IBM Bluemix竞争的平台上。

首先是一系列旨在帮助企业管理用于生产中的应用的集成功能。Microservice Builder覆盖了安全、活动监控和容器编排等关键领域。后者很大程度上是由Istio开源框架支撑的，这个框架是在上个月发布的，可以简化应用组件之间的协调。

帮助开发此项目的IBM，并不是唯一一家为容器提供更好支持的厂商。其他厂商也在拥抱这项技术，让他们的开发自动化工具更具吸引力，其中就包括最近收购了Codenvy公司的Red Hat，这家初创公司主要开发容器友好的编码平台。