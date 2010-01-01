谷歌的秘密人工智能基金首次公开投资Algorithmia

五月份，谷歌透露该公司已经建立了一个由工程师而不是专业投资者运营的风险投资基金，专注于支持人工智能创业企业。该基金的存在今天得到了官方的确认——这只基金的名字出现在了西雅图Algorithmia公司1050万美元融资的领投基金的位置上。

至顶网软件频道消息：五月份，谷歌透露该公司已经建立了一个由工程师而不是专业投资者运营的风险投资基金，专注于支持人工智能创业企业。该基金的存在今天得到了官方的确认——这只基金的名字出现在了西雅图Algorithmia公司1050万美元融资的领投基金的位置上。

这家创立了四年的创业公司正致力于简化人工智能模型的部署和使用。为此，它提供了两个平台，旨在减少常见任务中涉及的大量手工工作。

第一个是市场，研究人员和开发人员可以通过这个市场分享他们的算法，而交付不会成为障碍。在供应商方面，Algorithmia提供了分析功能，可用于监控模型使用情况，以及为希望以商业方式出售其算法的提交者提供货币化选项。这些功能通过编程接口连接，使用户可以将市场中的解决方案嵌入其应用程序。Algorithmia在云端运行模型，为用户免去了自己操作它们的麻烦。

这家创业公司的第二个产品Codex为希望更好地管理其内部开发的人工智能资产的公司提供了类似的功能。该平台可以将大规模运行算法所涉及的许多任务自动化，并使组织的应用程序开发人员可以方便地访问它们。而且，把一切都集中在一起的做法让管理员可以密切关注活动。

Algorithmia首席执行官Diego Oppenheimer对TechCrunch表示，这两个产品得到了电信、金融和国防等关键领域组织的使用。市场本身拥有超过3500种算法。

今天的资金旨在帮助Algorithmia进一步拓展。除了谷歌之外，参加此轮融资的还有Madrona Venture Group、Rakuten Ventures、Osage University Partners和Work-Bench。Oppenheimer表示，他计划在年底前将他的团队的人数增加到23人左右。

他补充表示，他至今为止已经拒绝了多项收购要约，以追求独立的发展，这可能为Google新的人工智能基金计划提供了线索。Algorithmia显然致力于长期增长计划的事实表明，这家搜索巨头正在采取战略方法，而不仅仅是瞄准了快速退出可提供的财务回报。这意味着它走上了与微软公司，IBM公司以及积极投资人工智能的其他科技巨头相同的道路。