用技术讲一个好故事！微软帮助开发者抓住“从未有过的机遇”

从开发者到创新企业，微软正在帮助这类群体用技术去讲一个好故事。微软将这称为“从未有过的机遇”。

至顶网软件频道消息： Emma Lawton是一家公司的创意总监，如果生活不跟她开玩笑，也许她会一直这样走下去。但不幸的是，几年前她患上了帕金森症，这种病令她的手处于一直颤抖的状态，以致于完全无法绘画和书写，这对于一名创意设计人员来说，无疑是巨大的打击。

Emma是不幸的，但同时她又是幸运的。一年前，在英国一档电视节目上，Emma结识了微软研究院的研究员张海燕。张海燕尝试用微型马达的震动，屏蔽大脑和手之间引发手抖的反馈回路，当手的震颤受到屏蔽，就能使Emma的书写更工整些。经过几个月的努力，Emma终于可以利用张海燕提供的可穿戴设备写出了自己的名字。那一刻，对Emma来说，一切都不一样了。

据了解，在全球，有1000万人与Emma一样身患帕金森症，这些病人饱受病痛的折磨，并且，目前尚未有治愈方法。张海燕的研究无疑为这些帕金森症患者开启了一扇新的大门。

这个故事被微软记录下来，在刚刚结束的微软中国开发者大会在线峰会上播放。对于微软来说，这不仅仅是一个故事，在微软研究院里，成百上千的技术人员正在通过科技帮助人类改善他们的工作和生活。

同时，微软资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰（Alain Crozier）亦表示，微软还致力于让更多的开发者有机会对社会领域和经济领域的各个层面，造就广泛而深远的影响。柯睿杰将这称为“从未有过的机遇”。

握手中国开发者

从最成功的商业软件到开放、拥抱开源，这两年微软进行非常巨大的努力，并尝试了许多办法以满足开发者不断变化的需求。在云时代，微软亦通过微软智能云Azure、丰富的开发工具、认知服务支撑更多的创意应用。

“在中国，我们也为开发者提供了这样的机会。”柯睿杰表示，“目前，微软智能云Azure在中国提供60多项服务，基于这些服务，技术人员开发出更多有意义的应用。”

据了解，一家名为Airdoc的公司，从2015年开始，花费大量时间从多家国内外顶级医院收集了海量眼底照片，并利用微软认知服务和Azure构建超过100层深度神经网络模型，训练出了Airdoc糖尿病性视网膜病变辅助分析模型，帮助医生诊断能引发失明的糖尿病并发症。目前，该模型在灵敏性和特异性等主要指标上，已经获得了和人类医生相当的结果。

另外一家名为天泽智云的北京公司是一家着眼于将人工智能技术应用在工业领域的新兴企业。他们的名为“Wind Insight”的解决方案通过Azure IoT Hub服务，实时收集每台风机每30秒产生的100多个状态参数，随后通过Azure Stream Analytics、Azure SQL Database，以及Azure虚机服务，将关系型数据转化为NoSQL数据存入Azure MySQL on PaaS进行存储。最后通过Azure后台机器学习算法和模型对数据进行分析预测。目前，该解决方案已经帮助风电企业显著高了资产经济效益，推进了风电这一清洁能源的无忧运营。

事实上，上文提及的两个例子仅仅是微软在中国市场耕耘的创新成果中的很小一部分。每年，微软通过诸如微软“创新杯”比赛、微软新创企业扶持计划（BizSpark），以及与中国地方政府、企业组织携手创建的各类创新中心等形式，为中国的开发者创造更多的机会。并且，在这些活动、机构的支持下，大量的创意基于微软Azure、认知服务以及丰富的开发工具和技术变成现实，其中一些创意还切实地改善了人们在生活、医疗等方面的需要。

当然，所有这些创意的实现，都依赖于科技。据介绍，在过去的三年时间，微软的云计算规模增加了一倍，目前微软Azure已经拥有8万多家客户，超过1000家解决方案合作伙伴与微软云开展合作，并且，微软还计划在未来的一年内再将云计算规模扩大一倍。

不断演进的平台、技术和工具

在微软看来，微软最大的机遇不是由平台、工具或是技术所定义的，而是由开发者的选择来定义的。这种用户需求为导向的思维不断推动微软Azure、认知服务更新，诞生越来越多的工具和产品。

今年五月，微软BUILD2017大会上，一大波新的技术更新和产品涌现到人们眼前。六月，微软中国开发者大会在线峰会隆重上线，中国开发者可以在线获得微软智能云Azure和边缘计算的内容，以及人工智能领域的机会和相关学习课程，还有Windows、开发工具等诸多实操类技能介绍。

微软亚太科技有限公司董事长 、微软亚太研发集团首席运营官、微软中国云计算与企业事业部总经理申元庆称之为“微软BUILD2017大会的缩小版”。他表示：“今年，微软在开发工具和环境方面有了更完善的服务，例如实现了对CI/CD的支持等，此外，Azure Stack混合云和认知服务都是未来微软的重头戏。同时，微软Azure新门户将正式发布，支持越来越多的服务落地中国。”

据了解，在线峰会的主要实操类内容包括：从云到边缘、混合现实技术、数据服务、AI技术更新、开发工具的更新，以及基于Office365的应用开发等。

其中，作为微软BUILD2017绝对主角的人工智能服务——认知服务，其智能API接口增加到了29个，目前，人脸识别、情绪识别、计算机视觉三个微软认知服务的API已经在中国上线。微软认知服务API是唯一允许用户自行定制的人工智能服务。利用这些 API，开发者能够将视觉、语音、语言、知识和搜索等智能应用加入到任何应用场景中。自 2015发布以来，已经有来自60多个国家和地区的超过56.8万名开发者注册使用了微软认知服务。

上周，柯睿杰在第九届云计算大会上还宣布，针对中国开发者推出首个微软人工智能中文公开课，由微软亚洲研究院院长洪小文博士和数十位微软中国专家，分享如何简便地使用人工智能的服务和API，如何用数据分析服务来重新定义业务。

Azure IOT edge是微软BUILD2017的重点之一，同时也是本次在线峰会上亮点之一，这项服务将云计算的智能和更多优势扩展到物联网边缘设备。微软中国开发者体验与平台合作事业部首席技术顾问王启宵介绍了Azure IOT edge的五个核心理念，即安全性、云管理、跨平台支持、DevOps以及可扩展。

王启宵表示，在安全性方面，Azure IOT edge延续了IOT Hub在安全性上的考虑，用户可以管理哪个设备能和edge进行通信，以及从固件到软件的整个生命周期的管理，在安全性的基础上，Azure IOT edge还提供了非常丰富的云管理接口，同时，除了Windows外，Azure IOT edge还支持其他开源的操作系统，实现跨平台支持。

此外，王启宵还重点提及了Azure Service Fabric，讲述了Service Fabric如何支持容器技术，实现物联网相关的应用实现。

当然，峰会上得到在线观众最多关注的要数微软HoloLens和Azure CosmosDB，这两个产品，前者刚刚正式在中国商售，后者则自问世以来就被业内广泛讨论。

如果对上述内容感兴趣，却又不小心错过微软中国开发者大会在线峰会首播，大家还可以通过至顶网提供的直播页面收看回放。