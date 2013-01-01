云端一体——APICloud首款全功能集成开发工具重磅发布 

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至顶网软件频道消息： 近日，APICloud重磅推出首款云端一体的全功能集成开发工具——APICloud Studio 2。为了更深入了解这款开发工具的特性及优势，APICloud CTO 邹达针对几个核心问题做出了解答。
APICloud Studio 2有三个关键词：「Atom」、「云端一体」和「全功能集成」。
首先，APICloud Studio 2是一款基于Atom内核的开发工具。众所周知，Atom是一款主流、开源的前端编码工具，在Github上也非常受欢迎。APICloud Studio 2建立在Atom强大的生态环境上，并且完整保留了其插件和主题扩展机制，保证工具的灵活性，以尽可能满足更多的开发者个性化的需要。开发者可在 Studio 2中安装任何喜欢的 Atom 主题或者插件。
其次，APICloud Studio 2进一步阐释了APICloud「云端一体」的开发理念。如何更优雅地与 APICloud 已有的云端服务结合，以切实提高开发者的开发效率，是研发这款工具所着重思考与优化的问题。我们努力打磨云端业务与基础编码功能的结合点，以近乎无感的方式实现了 Studio 2和 APICloud云端的互联互通。之前创建应用、应用管理、云编译、模块管理、应用配置等云端功能，现在都可在开发工具中直接使用。开发者使用工具开发应用时，将不必再访问APICloud网站。
再次，相比于以往众多的开发工具，APICloud Studio 2是一款真正意义上全功能集成开发工具。APICloud坚守多开发工具支持策略，自上线后陆续推出Sublime Text、WebStorm、Eclipse、Atom等开发工具插件，以及独立的CLI工具，并且全部开源。此次Studio 2是将APICloud云和端所有开发相关的功能全部集成于一款工具中，另外在调试方面也新增了一些很实用的功能，比如设备的断点调试、基于 chromium的实时预览等。
一款开发工具的核心作用是方便开发者进行编码与调试，因此，功能的升级也主要体现在这两方面。APICloud致力于简化移动应用开发技术，一款高效便捷、功能强大的开发工具将帮助实现这个目标。
1.高效编码，开发提速
2.便捷调试，实时预览
3. 云端服务，一键集成
APICloud这些年发展的历程可以概括为五个关键词，代表了五个不同的发展阶段和目标。
APICloud Studio 2是一款「实现」的产品，我们要实现云端一体的理念，要实现让开发者开发APP足够简便，包括用于编码调试的工具也更加简便。
随着Atom作为一款前端的编码工具变的越来越主流，非常多的APICloud开发者希望官方可以推出Atom相关的APICloud插件，以便于开发者使用Atom开发工具来开发APICloud应用。从去年11月份开始，APICloud集结了研发不同工具的工程师组成团队，陆续发布了不同功能的Atom插件，包括wifi真机同步、应用管理、代码提示等等，并在Github上进行了开源。而后，我们又决定将APICloud中的云服务结合进来，最终开发出这款云端一体的全功能集成开发工具。
APICloud Studio 2不仅是为了开发者用户研发的，更是为了我们的企业客户。在服务企业客户的过程中发现，他们普遍有自身的管理规范，他们更急需一款统一的、官方发布的集成开发工具，现在APICloud Studio 2 可以满足企业客户的诉求。
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