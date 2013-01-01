云端一体——APICloud首款全功能集成开发工具重磅发布 

近日，APICloud重磅推出首款云端一体的全功能集成开发工具——APICloud Studio 2。这是一款致力于简化移动应用开发技术、高效便捷、功能强大的开发工具。

至顶网软件频道消息： 近日，APICloud重磅推出首款云端一体的全功能集成开发工具——APICloud Studio 2。为了更深入了解这款开发工具的特性及优势，APICloud CTO 邹达针对几个核心问题做出了解答。

APICloud Studio 2是一款什么样的开发工具？

APICloud Studio 2有三个关键词：「Atom」、「云端一体」和「全功能集成」。

首先，APICloud Studio 2是一款基于Atom内核的开发工具。众所周知，Atom是一款主流、开源的前端编码工具，在Github上也非常受欢迎。APICloud Studio 2建立在Atom强大的生态环境上，并且完整保留了其插件和主题扩展机制，保证工具的灵活性，以尽可能满足更多的开发者个性化的需要。开发者可在 Studio 2中安装任何喜欢的 Atom 主题或者插件。

其次，APICloud Studio 2进一步阐释了APICloud「云端一体」的开发理念。如何更优雅地与 APICloud 已有的云端服务结合，以切实提高开发者的开发效率，是研发这款工具所着重思考与优化的问题。我们努力打磨云端业务与基础编码功能的结合点，以近乎无感的方式实现了 Studio 2和 APICloud云端的互联互通。之前创建应用、应用管理、云编译、模块管理、应用配置等云端功能，现在都可在开发工具中直接使用。开发者使用工具开发应用时，将不必再访问APICloud网站。

再次，相比于以往众多的开发工具，APICloud Studio 2是一款真正意义上全功能集成开发工具。APICloud坚守多开发工具支持策略，自上线后陆续推出Sublime Text、WebStorm、Eclipse、Atom等开发工具插件，以及独立的CLI工具，并且全部开源。此次Studio 2是将APICloud云和端所有开发相关的功能全部集成于一款工具中，另外在调试方面也新增了一些很实用的功能，比如设备的断点调试、基于 chromium的实时预览等。

相比过去的APICloud开发工具Studio 2有哪些升级？

一款开发工具的核心作用是方便开发者进行编码与调试，因此，功能的升级也主要体现在这两方面。APICloud致力于简化移动应用开发技术，一款高效便捷、功能强大的开发工具将帮助实现这个目标。

1.高效编码，开发提速

APICloud Studio 2 中集合了数量众多的AUI前端框架模板，例如列表、导航、详情页、时间轴等常用功能。开发者在创建应用时可自主选择使用和生成

工具中还嵌入了AUI中大量的组件，开发者在编码过程中，随时可右键插入一个组件，不必再去编码

这次将开发工具中的代码提示功能进行升级，不仅提示关键词有关代码，还会显示出代码相关的文档或接口。使得代码信息更全面、更智能

Studio 2中嵌入emmet代码快速生成的组件，使用仿CSS选择器的语法来生成代码，极大提高了编写HTML/CSS的效率

自主研发本地代码时光机功能，支持手动备份和与云端同步时，自动备份本地未提交代码

支持GIT-SVN的代码管理：为兼顾代码管理服务的稳定性和便捷性，Studio 2中应用GIT-SVN技术，开发者可随意使用GIT客户端，管理GIT或SVN 服务器上的代码

2.便捷调试，实时预览

支持编译自定义loader

升级wifi真机同步功能，更加自动化

支持 iOS/Android 远程设备的断点调试，无需VPN 或fanqiang，在编码时可迅速得出当前的变量值，还能准确找到错误点

支持设备页面效果的预览：Studio 2使用基于 chromium 的 devtool 工具，不仅可以在 Studio 预览页面效果，还可以像在谷歌浏览器中那样，动态修改样式，打断点等

支持云编译和本地编译

3. 云端服务，一键集成

模块管理：支持直接勾选或移除APICloud开发模块

应用管理：支持设置应用权限、证书、版本，修改图标启动页等信息

为什么要研发APICloud Studio 2

APICloud这些年发展的历程可以概括为五个关键词，代表了五个不同的发展阶段和目标。

跨端——产品的核心优势是“一套代码同时开发iOS和Android两个应用”，并且保证应用的功能、性能和体验。

复用——模块Store，标准化平台功能扩展机制，提供大量经过标准封装，功能独立的模块和服务。

简单——多开发工具支持策略，提供所有主流开发工具插件并开源，开发者可以使用任何自己喜爱的开发工具开发APICloud应用。

融合——SuperWebView加速Web与Native的融合，在原生应用中使用APICloud的产品和服务。

实现——APICloud定制平台上线，让没有技术能力的团队和企业实现开发移动应用的梦想

APICloud Studio 2是一款「实现」的产品，我们要实现云端一体的理念，要实现让开发者开发APP足够简便，包括用于编码调试的工具也更加简便。

随着Atom作为一款前端的编码工具变的越来越主流，非常多的APICloud开发者希望官方可以推出Atom相关的APICloud插件，以便于开发者使用Atom开发工具来开发APICloud应用。从去年11月份开始，APICloud集结了研发不同工具的工程师组成团队，陆续发布了不同功能的Atom插件，包括wifi真机同步、应用管理、代码提示等等，并在Github上进行了开源。而后，我们又决定将APICloud中的云服务结合进来，最终开发出这款云端一体的全功能集成开发工具。

APICloud Studio 2不仅是为了开发者用户研发的，更是为了我们的企业客户。在服务企业客户的过程中发现，他们普遍有自身的管理规范，他们更急需一款统一的、官方发布的集成开发工具，现在APICloud Studio 2 可以满足企业客户的诉求。