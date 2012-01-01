Box与微软深化合作专注数据中心与人工智能

多年来，Box与微软之间关系已经超越了纯粹的竞争关系，也展开了一系列的合作。双方仍然在文件共享方面相互竞争，但同时他们也提供集成的产品来支持共同的客户。

至顶网软件频道消息：多年来，Box与微软之间关系已经超越了纯粹的竞争关系，也展开了一系列的合作。双方仍然在文件共享方面相互竞争，但同时他们也提供集成的产品来支持共同的客户。

两家公司今天宣布，双方进一步神话合作伙伴关系，积极帮助企业组织更好地管理云中的文件。根据Box公司首席执行官Aaron Levie发表的博客文章称，该联盟由两个关键要素组成。

首先，Box将开始使用微软超过40个数据中心来存储客户的文件。这是对去年发布的Box Zones计划的一个延伸，让企业把信息保存在更接近于他们国际办事处的地方。此前Box一直依赖于IBM和Amazon来做过国际托管，而这次与微软的合作可能会提高一个优先级。

根据Recode的报道称，Box不仅仅是使用Azure，而且还让客户可以将他们的数据专门保存在该平台中，目前其他两家提供商都还没有提供这个选项。这对于微软来说是一个重大的胜利，特别是考虑到这样一个量级的基础设施合作对于一家Web级的公司来说意味着什么。例如Snap公司计划在未来几年在云服务上花费30亿美元。

Box与微软合作的另一个重点是围绕着人工智能。Levie写到，Box将强化Azure提供的人工智能服务，以开发新的功能。

他并没有透露更多细节，但提及了微软基于人工智能的视频识别技术。Box可能会利用Azure Computer Vision API，根据很多因素例如谁出现在一格画面中，来剪辑企业的媒体内容，从而帮助用户更轻松地找到片段。此外，Box甚至还会借助微软的自然语言处理服务开发一个聊天机器人，自动执行其他文件管理方面的任务。

不过就目前来看，Box还是紧紧围绕着他们自己的开发路线图。Levie写到，用户可以期待在未来几个季度看到Box与微软合作的第一个成果。