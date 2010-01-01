美国航空的消费者应用将迁移到IBM云里

美国航空（American Airlines）公司表示，旗下的网站、客户移动应用和机场信息亭将迁移到IBM云（IBM Cloud）里。

至顶网软件频道消息：美国航空（American Airlines）公司表示，旗下的网站、客户移动应用和机场信息亭将迁移到IBM云（IBM Cloud）里。

IBM曾在2010年与美国航空公司签署了云合作关系，现在的计划是逐渐迁移更多的工作负载。

美国航空客户技术和企业架构副总裁丹尼尔·亨利（Daniel Henry）表示，IBM是个很好的云合作伙伴，IBM的云开源友好，而且是建立在Cloud Foundry基础上。

亨利表示，“Cloud Foundry是我们的核心原则之一。我们要成为多云消费者，而IBM对Cloud Foundry情有独钟。”

美国航空公司以及竞争对手都在努力改造自己的业务，力争令业务更加数字化和更加客户友好及消除造成多重延误的意外中断。另外，波音、阿联酋航空、阿提哈德航空、庞巴迪、普拉特、惠特尼也都是IBM云的客户。

美国航空的第三方应用程序仍放在自己的数据中心里，但软件将被迁移到云里。亨利表示，以后讨论新的应用程序时，用到的方法将会是云优先。

对于IBM 云而言，与美国航空公司的交易是一个重要的胜利。Gartner的最新魔力象限在几个地方提到IBM 云，并称IBM正在重组数据中心。

据美国航空和IBM称，两家公司将共同努力，关键应用程序将被迁移到云里。这些应用程序需要针对IBM的平台即服务做一些重写，以成为原生云应用程序。