红帽推首个生产就绪的开源超融合基础架构

红帽超融合基础架构通过将创新的虚拟化和存储技术与稳定且经过验证的操作平台相结合，旨在帮助企业将数据中心能力提供到空间不受限制的地点，例如分支机构和其它远程设施。

至顶网软件频道消息： 6月30日，红帽公司宣布推出红帽超融合基础架构，这是首个生产就绪的全开源超融合基础架构 (HCI) 解决方案。通过将创新的虚拟化和存储技术与稳定且经过验证的操作平台相结合，红帽超融合基础架构旨在帮助企业将数据中心能力提供到空间不受限制的地点，例如分支机构和其它远程设施。

分布式运营的组织机构（例如在银行、能源或零售行业中）需要能够在远程和分支机构提供与数据中心内相同的基础架构服务。然而，远程和分支机构可能面临着独特的挑战：缺少空间和电力/制冷资源，较少的（甚至没有）现场技术人员。在这种情况下，组织机构需要强有力的服务，而且这些服务要整合在能够横向扩展的单台服务器上。

红帽超融合基础架构旨在将计算和存储整合到单台服务器上以解决这些挑战，使其成为适合小型远程或分支机构设施与边缘计算的解决方案。红帽超融合基础架构可帮助企业集中部署并管理分布式基础架构，使远程站点能够从高性能系统中获益，而无需大量或者高度专业的现场支持人员。

红帽超融合基础架构是唯一采用全开源基础架构堆栈的生产就绪型产品，并由同一家供应商开发、销售并予以支持。开源、基于社区的理念有助于避免企业用户受制于一家供应商的专有方法，使企业用户能够充分利用来自开源社区的更快创新成果。通过提供由同一家供应商的软件定义组件而构成的超融合基础架构解决方案，红帽旨在帮助企业用户最大程度地减少故障排除和支持性工作中的困扰

红帽超融合基础架构采用红帽广泛部署的虚拟化平台和软件定义存储，可更有效地管理跨多种服务器硬件或网络的集成计算和存储基础架构。为了做到这一点，红帽超融合基础架构基于一套组件，这些组件整合在一起，提供了从安装到管理的统一体验。这些组件包括：

红帽虚拟化 –红帽屡获殊荣的、由基于内核的虚拟机 (KVM) 驱动的企业虚拟化平台。

红帽Gluster存储 – 具有高度扩展能力的软件定义存储，可在相同的硬件上通过融合作为红帽虚拟化主机，从而消除对额外计算基础架构的需求，简化部署流程。

红帽企业Linux – 全球领先的企业Linux平台，提供稳定且可靠的基础。

红帽Ansible – 基于领先的，简单、强大且无代理的开源IT自动化框架进行部署和管理，从中心点进行自动化安装和配置。

上市时间

红帽超融合基础架构现已上市。



