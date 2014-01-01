数字化转型浪潮中的新生金融企业：更高效、更稳定、更安全

作为国家经济平稳运行的大动脉，金融行业面对数字化转型浪潮的时候需要有更审慎的考量，要通过合法、合规和安全的方式，实现更加高效的生产力和对外服务能力。

至顶网软件频道消息： 近年来，移动互联网的创新、变革给金融行业带来了重塑产业格局和业务模式的无限机遇，但同时也将维系传统业务模式的企业置于严峻的技术和市场挑战的面前。作为国家经济平稳运行的大动脉，金融行业面对数字化转型浪潮的时候需要有更审慎的考量，要通过合法、合规和安全的方式，实现更加高效的生产力和对外服务能力。



以高效、移动的云服务，打造移动时代全新投资咨询模式

“随着国内金融市场的高速发展和互联网金融的风起云涌，市场对于另类资产投资咨询及大类资产配置的需求日趋旺盛。对于我们而言，如何在繁忙的工作中保证数据安全性和公司效率至关重要。” 桐湾投资管理咨询（上海）有限公司同事表示。自公司成立起，桐湾投资管理咨询（上海）有限公司就一直在摸索能够满足数据存放安全及员工使用数据效率的两全之策。

出于对数据安全性的考虑，业内传统的做法是将涉及业务和用户数据等核心业务资料存放在本地服务器。但是这一 IT 架构逐渐暴露了不与时俱进的缺点：缺少弹性扩展、无法灵活升级，且不支持跨设备随时随地存取。在移动与云服务大时代背景下，桐湾投资果断选择Office 365 云平台，将本地的数据部署于云端，通过一个平台解决多个需求。

拥有多重身份验证（Multi-Factor Authentication，简称 MFA）的 Office 365 能够在保护企业及客户数据安全：当员工需要访问相应的数据、服务时，需要通过多种验证途径才能登陆。同时这一功能也解决了跨设备安全存储数据的需求，员工在进行安全验证后，可以方便地跨设备访问业务资料。企业IT管理员不仅可以在管理中心对此功能进行快捷的设置，更可以通过“Office 365 管理员”应用通过手机或平板随时随地进行管理。



而在帮助员工获得更高效生产力方面，Office 365 的 Exchange 邮箱可以建立共享邮箱，员工之间只需要相互共享日历，就能够轻松进行工作进度的同步，节约更多沟通接洽的时间、避免细节错漏。



此外，Office 365企业版及Exchange Online Plan2订阅计划还提供电子邮件的永久存储功能，更是能满足桐湾对于邮件交易记录存档的合规性需求。



稳定无忧的云端生产力，让一个人的IT也绝不掉队

作为新型投行的汉能投资集团自成立以来，就专注于中国互联网经济、消费及医疗服务领域的投资。在 2016 年，汉能帮助百世物流融资 7.6 亿美元、易果生鲜先后 融资5 亿美元、瓜子二手车逾 融资2 亿美元。而在这一个个成功的案例背后，不能不提汉能基于云端的 Office 365打造的灵活、稳定的IT系统对于前段业务运营的大力支持。



随着业务不断发展、运行的重大项目越来越多，汉能在过去几年实现了极快的扩展和发展，员工人数自然翻了数倍。然而，后端的IT部门却仍维持徐欣一人。“诚然，公司快速发展给后台带来的压力是巨大的。而且我们的行业特性就是如此：前台的业务人员非常分散，流动性很强，经常在外跑项目；但是他们又要求与内部各个部门有着密切流畅的沟通。” 徐欣说道，“但是我们并没有畏惧挑战。我们很快地意识到落后的IT架构对前端业务的威胁，快速分析了当下的需求并锁定了Office 365。”

通过 Office 365 的 Outlook，汉能实现了对上百名员工通讯方式轻松管理，方便大家随时随地通过电脑和移动设备查找到同事的联系方便并快速开始沟通。而基于 OneDrive 云端搭建的文件服务器，让无论身处何处的员工都能快速访问云端文件，相较于先前通过VPN访问本地服务器的过程，不仅速度、效率大大提升，成本更是得到有效控制。Office 365 所提供的权限设置功能，还能够有效管理不同部门、项目之间的文件访问。



Office 365的一大优势就是协同办公。通过 Office Online，分散的汉能的业务人员能够实时针对同一文件进行编辑、同步工作进度。这不仅增强了集团内部即时沟通及办公协作的能力，也快速提升了员工工作效率。



不可妥协的安全、合规、可管理，树立可靠金融服务新标杆

“合规、安全、可靠”，这几个关键词是金融行业一直以来的发展准则。铭记这些准则的欧喜投资集团不仅要求前端人员重视业务流程，也要求后端IT架构符合行业标准。而通过采购超过 600 坐席的 Office 365，合理运用其中多个生产力工具组合，欧喜构建起了灵活有度的 IT 系统。

Office 365支持活动目录（Active Directory，简称AD）功能。在采用Office 365之后，欧喜将内部的业务流程管理系统（Business Process Management，简称BPM）、人力资源系统和报表系统都与Office 365进行了整合，让员工通过单一的一套账户密码，即可登陆多个不同系统访问多项功能，提高了访问的便捷性和后台IT人员对帐号的管理能力。



系统上线之后，欧喜员工也享受到了功能更加全面的邮箱系统，可以通过邮箱实现通讯录与日历的同步与共享，同时还能借助邮箱系统合理调用包括会议室与车辆在内的公司资源，避免了冲突，优化了资源配置，也方便管理人员对公司资源情况的查看和分配。

更进一步，欧喜还采用了Visio Pro for Office 365和Project 等系列工具，便于员工快速绘制专业流程图、记录业务进度情况，实现了对项目运行的全面管理，同时提高了工作效率。



金融投资业的发展日新月异，Office 365则是加速行业生产力变革之原力。Office 365 能够让员工具备随时随地、跨平台的移动办公能力；在金融行业数字化转型的过程中，Office 365为企业提供了满足全新服务需求的整合解决方案，帮助金融企业进一步实现工作效率与胜利的提升和变革，也从根本上帮助金融行业构建满足合规、安全等一系列基本要求，推动金融行业在数字化转型时代，满足消费者更快、更高效的服务需求。