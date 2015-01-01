2017上半年全球独角兽名单 青云、知乎、摩拜等7家入围

日前，数据分析服务提供商PitchBook发布《2017上半年全球独角兽名单》，评选出全球24家新独角兽公司。青云QingCloud、知乎、摩拜、ofo小黄车、今日头条等7家来自中国的企业同时入围。

至顶网软件频道消息： 日前，数据分析服务提供商PitchBook发布《2017上半年全球独角兽名单》，评选出全球24家新独角兽公司。青云QingCloud、知乎、摩拜、ofo小黄车、今日头条等7家来自中国的企业同时入围。

PitchBook是一家关注私募股权、PEVC并购的数据库及数据分析服务提供商。根据PitchBook数据统计，自2017年初以来，已经有近60亿美元投资在这24家新独角兽公司，同时还有超过150亿美元持续投资在现有的独角兽公司。

青云QingCloud在6月12日宣布完成10.8亿元人民币D轮融资，刷新了国内云计算行业单笔财务性融资的最高金额。而此轮的投资方背景和组成也更加强大，除了招商证券国际、招商致远资本、阳光融汇资本、中金佳泰、泛海投资等多家机构，蓝驰创投、光速中国等早期投资方均选择跟投。

纵观青云QingCloud历次的融资，不难发现资本市场对于其的青睐。这当然与QingCloud本身的发展战略和技术优势有着密不可分的关系。

从最初的商业化运营开始，青云QingCloud就率先切入企业级核心业务，树立了中国企业级云服务的标杆。在公有云市场占有不断扩大的同时，私有云开始在金融、零售、能源、政府等多个行业取得市场领先地位。2016年QingCloud实现税后千万级盈利的消息不仅确立了其国内唯一在公有云、私有云、混合云和托管云市场均实现优异业绩的企业级专业云服务商地位，也让整个关注云计算行业的资本市场为之兴奋。

未来，青云QingCloud将致力于企业级IT和CT的创新及变革，不断补充和完善自身的产品和服务，携手更多的合作伙伴提供更贴近业务场景的企业应用与综合解决方案，实现从基础云服务商向综合企业服务平台的升级。同时，在资本市场上，QingCloud也希望借助自身的发展和影响力来帮助更多的云计算服务商获得资本市场的认可和扶持。

7月28日-29日，青云QingCloud将在北京国际饭店举办QingCloud Insight 2017大会。届时将有超过 2,000 名来自大型企事业单位、互联网行业及企业服务领域的CIO、CTO、架构师、工程师、开发者、技术爱好者及媒体记者齐聚一堂，共同探讨科技与创新的前沿话题，分享业务实践经验，洞悉技术与商业的未来。



